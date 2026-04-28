El choque entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich hoy, martes 28 de abril (3:00 p.m. ET) promete ser uno de los espectáculos más intensos de la temporada en la UEFA Champions League 2025/26 . Dos gigantes del fútbol europeo se enfrentan en una semifinal cargada de historia reciente, talento de clase mundial y una rivalidad que ha dejado partidos memorables en los últimos años.

El PSG llega con una versión sólida y dominante, mostrando equilibrio en todas sus líneas y una contundencia ofensiva que lo convierte en un serio candidato al título. Enfrente estará el Bayern Múnich, un equipo acostumbrado a estas instancias, con jerarquía, experiencia y figuras capaces de marcar la diferencia en cualquier momento. El duelo de ida en el Parque de los Príncipes será una verdadera prueba de carácter para ambos.

Con todo listo para un enfrentamiento de alto voltaje, millones de aficionados en Estados Unidos estarán atentos a cada jugada de este partidazo europeo. La tensión, la calidad y el contexto convierten este encuentro en una cita imperdible del fútbol internacional. Si quieres ver el partido EN VIVO desde Estados Unidos, podrás hacerlo a través de Univisión Deportes y TUDN .

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich por Champions League en EE. UU.?

Para seguir el partido entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich a través de Univisión en Estados Unidos, puedes acceder tanto por señal abierta como mediante servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univisión está disponible gratis con antena digital, aunque su recepción depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, cuyos números de canal pueden variar según la región y el paquete contratado.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univisión, UniMás y TUDN EN VIVO desde celular, tablet, computadora o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar según promociones) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente. Es importante tener en cuenta que la disponibilidad del partido dependerá de la programación oficial en Estados Unidos.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, PSG vs. Bayern Múnich en Estados Unidos?

Para ver el partido por TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción activa a un servicio de televisión paga o streaming que incluya este canal. TUDN forma parte de distintos operadores y plataformas, lo que facilita su acceso en gran parte del país.

Entre las opciones más comunes, TUDN está disponible en:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

También puede encontrarse en otros proveedores como Spectrum, aunque en estos casos el número de canal puede variar dependiendo de la ciudad o la configuración del servicio. Al igual que con Univisión, la transmisión del partido específico está sujeta a la programación oficial, por lo que se recomienda verificar previamente la guía de canales 📺⚽🔥

Horario, TV y dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026

Fecha : Martes 28 de abril de 2026

: Martes 28 de abril de 2026 Partido : PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League

: PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Parque de los Príncipes de París (Francia)