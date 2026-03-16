Sobre el diamante de Miami se cruzan historia, talento y números implacables: Venezuela llega a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 encendida, después de eliminar al vigente campeón Japón, para enfrentarse a una Italia que también sueña con la final. Este lunes 16 de marzo, desde las 20:00 horas de Caracas (8 p. m. ET / 5 p. m. PT) , la Vinotinto buscará imponer su poder al bate y su versatilidad defensiva ante un rival que basa su fortaleza en el control del pitcheo, la disciplina táctica y el mínimo margen de error.

Si quieres ver Venezuela vs. Italia EN VIVO en tu televisor, PC, tablet o celular desde el país venezolano, tendrás varias opciones oficiales de transmisión. Para el público venezolano, el juego será emitido por TVES (Televisora Venezolana Social) en señal abierta, cable y streaming, y también se podrá ver por otras señales del país como IVC, Televen, Venevisión, ByM Sports y Béisbol Play, de acuerdo con la programación anunciada para el torneo.

Conoce qué canales de TV y streaming están disponibles para ver Venezuela vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TVES EN VIVO, Venezuela vs. Italia por Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En 2026, TVES se mantiene como uno de los canales de señal abierta de alcance nacional en Venezuela y será una de las pantallas para seguir EN VIVO el duelo entre La Vinotinto y Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Señal abierta

Caracas y zona central: Canal 2 en VHF, frecuencia que antes utilizaba RCTV.

Resto del país: La numeración puede cambiar según el estado, pero suele ubicarse entre los primeros canales de la banda VHF (del 2 al 13).

Si cuentas con Televisión Digital Abierta (TDA), mediante un decodificador o un televisor con sintonizador integrado, podrás encontrar la señal digital de TVES dentro del paquete de canales públicos:

TDA: TVES forma parte del multiplex de la TDA, compartiendo frecuencias con otros canales estatales y privados (22–25 UHF), accesibles desde el menú de canales digitales.

¿En qué canal ver TVES por cable y satélite en Venezuela?

Si estás suscrito a un servicio de TV por cable o satelital en Venezuela, TVES también aparece en la grilla de los principales operadores. Aunque la numeración exacta puede variar ligeramente por ciudad, en 2026 la referencia general es la siguiente:​

Inter: Canal 2 (SD) y canal 1000 (HD) en muchas zonas.

Netuno: Canal 3.​

SuperCable: Canal 33 (referencia histórica y local).​

SimpleTV (satelital, ex DIRECTV): Canal 104 o 149 según el paquete contratado.

CANTV Televisión Satelital: Canal 2.​

Movistar TV: alrededor del canal 134–142, dependiendo de la configuración regional.​

Verifica la guía interactiva de tu decodificador para confirmar el número exacto, pero en todos estos casos la señal de TVES será la encargada de llevarte el Venezuela vs. Italia por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

¿Cómo ver TVES ONLINE GRATIS: Venezuela vs. Italia por streaming?

Si no tienes un televisor cerca o prefieres verlo desde un dispositivo móvil, también puedes seguir la programación de TVES en tiempo real por internet.

Las opciones principales son:

Sitio web oficial:

Entra a www.tves.gob.ve y busca la sección “En Vivo” para acceder al streaming del canal.

y busca la sección “En Vivo” para acceder al streaming del canal. Asegúrate de tener JavaScript activado en tu navegador, ya que el reproductor oficial lo requiere para cargar correctamente la señal.​

YouTube:

El canal oficial de TVES o “EN VIVO TVES” suele transmitir eventos especiales y programas en directo, por lo que es una alternativa útil si el reproductor web tiene alta demanda.

Aplicación móvil:

Existe una app denominada “EN VIVO TVES” en Google Play, que ofrece acceso online a la programación del canal en dispositivos Android.

La estabilidad puede depender de las últimas actualizaciones y de la calidad de tu conexión.

Con cualquiera de estas opciones podrás seguir el partido desde tu teléfono, tablet, PC o incluso tu Smart TV usando el navegador o duplicando la pantalla.

Venevisión transmite la semifinal entre Venezuela vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO para ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami, Florida. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿En qué dispositivos puedo ver Venezuela vs. Italia por TVES?

Televisor con antena: Sintonizando la señal abierta en VHF (Canal 2 en Caracas y frecuencias cercanas en el interior).

TV por cable/satélite: A través de Inter, Netuno, SuperCable, SimpleTV, CANTV TV Satelital o Movistar TV, ubicando TVES en la guía de canales.

Smart TV: Mediante el navegador web, entrando a tves.gob.ve y la sección “En Vivo”, o usando apps de YouTube/TVES en vivo.

PC o laptop: Desde cualquier navegador compatible con la web de TVES.

Teléfono celular y tablet: Con la app “EN VIVO TVES” en Android o vía navegador/YouTube.

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Instancia: Semifinal

Semifinal Partido: Venezuela vs. Italia

Venezuela vs. Italia Fecha: Lunes 16 de marzo de 2026

Lunes 16 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park

LoanDepot Park Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

Miami, Florida (Estados Unidos) Hora en Miami (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Hora en Caracas: 21:00

21:00 TV en Venezuela: TVES (señal abierta VHF 2 en Caracas; VHF baja en el resto del país; disponible en Inter, Netuno, SuperCable, SimpleTV, CANTV TV Satelital y Movistar TV).

TVES (señal abierta VHF 2 en Caracas; VHF baja en el resto del país; disponible en Inter, Netuno, SuperCable, SimpleTV, CANTV TV Satelital y Movistar TV). Streaming: TVES En Vivo en tves.gob.ve, canal oficial en YouTube y app “EN VIVO TVES” para Android.