Panamá iniciará este miércoles 17 de junio su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 enfrentando a Ghana por la primera jornada del Grupo L. El encuentro se disputará en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, desde las 18:00 horas de Ciudad de Panamá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT en Estados Unidos) , en un partido que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por avanzar a los octavos de final.

La selección dirigida por Thomas Christiansen llega al torneo con la ilusión de repetir las buenas actuaciones que le permitieron consolidarse entre los equipos más competitivos de Concacaf. Del otro lado estará una Ghana con amplia experiencia internacional y con el objetivo de comenzar con una victoria en uno de los grupos más exigentes del Mundial 2026.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público panameño estará a cargo de TVMAX (Canal 9) por señal abierta gratuita, además de los principales cableoperadores del país. Los aficionados también podrán seguir la cobertura mediante plataformas digitales compatibles con dispositivos móviles y televisores conectados.

¿Dónde ver TVMAX EN VIVO, Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

Los partidos de la selección de Panamá en la Copa Mundial FIFA 2026 podrán seguirse mediante TVMAX, uno de los principales canales deportivos del país. La señal abierta permitirá que millones de aficionados acompañen el estreno mundialista de La Marea Roja frente a Ghana.

Además de la televisión abierta, TVMAX también se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por suscripción en Panamá.

Canales para ver TVMAX EN DIRECTO

Canal 9 por señal abierta

Canal 9 de Cable Onda

Canal 194 de Sky

Canal 3083 de Inter Satelital

Canales 2 SD y 132 HD de Claro TV

¿Cómo ver TVMAX ONLINE, Panamá vs. Ghana por streaming?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán acceder a las plataformas digitales asociadas a TVMAX y Medcom, dependiendo de la disponibilidad regional. La cobertura podrá seguirse desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles.

Se recomienda contar con una conexión estable a internet e ingresar con anticipación antes del inicio del encuentro para evitar inconvenientes durante la transmisión.

Horario, TV y cómo ver partido en vivo Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026

Día: Miércoles 17 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026 Partido : Panamá vs. Ghana, por la fecha 1 del grupo L del Mundial 2026

: Panamá vs. Ghana, por la fecha 1 del grupo L del Mundial 2026 Canal: TVMAX (Canal 9)

TVMAX (Canal 9) Hora: 18:00 horas de Ciudad de Panamá

18:00 horas de Ciudad de Panamá Lugar: BMO Field Stadium de Toronto, Canadá