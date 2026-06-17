La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana en un partido que puede ser determinante para sus aspiraciones en el Grupo L. El combinado centroamericano buscará sumar puntos importantes ante una selección africana que también llega con la obligación de conseguir un resultado positivo en el torneo.

Los aficionados panameños tendrán la posibilidad de seguir el encuentro EN VIVO y GRATIS a través de RPC TV, una de las señales con mayor tradición en la cobertura deportiva del país. Si quieres conocer cómo ver el partido por televisión, Internet y cuáles son los horarios oficiales en distintos países, sigue leyendo esta guía completa de transmisión.

¿Cómo ver RPC TV EN VIVO por TV y por Internet?

RPC TV, también conocido como Canal 4, es una de las principales cadenas de televisión de Panamá y cuenta con cobertura de los encuentros más importantes de la Copa Mundial 2026.

Ver Panamá vs. Ghana por RPC TV en señal abierta

Los aficionados podrán seguir el partido mediante:

RPC TV (Canal 4)

Señal abierta en Panamá

Televisión digital terrestre (TDT)

Operadores de televisión por cable que incluyan la señal de RPC

La transmisión contará con la previa, narración en vivo y análisis posteriores al encuentro.

Ver RPC TV Online por Internet

Quienes prefieran seguir el partido desde cualquier lugar podrán hacerlo a través de las plataformas digitales oficiales de Medcom:

Sitio web oficial de RPC TV

Plataforma Medcom GO

Aplicaciones móviles compatibles (disponibles para descarga en las tiendas oficiales)

Navegadores web en computadoras y laptops

Smart TV y dispositivos conectados (a través de la app Medcom GO)

De esta manera, los usuarios podrán disfrutar del encuentro en vivo desde teléfonos móviles, tablets o cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante el ecosistema de Medcom GO.

Horarios de Panamá vs. Ghana por país

El partido entre Panamá y Ghana se disputará el miércoles 17 de junio. Estos son los horarios en distintos países: