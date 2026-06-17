El imponente BMO Field de Toronto albergará el crucial enfrentamiento entre Panamá y Ghana este miércoles 17 de junio a las 7 pm ET / 4 pm PT correspondiente a la primera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, un sector de altísima exigencia que ambas selecciones comparten con las potencias europeas de Inglaterra y Croacia. Los Canaleros disputan apenas su segunda Copa del Mundo tras conseguir una brillante clasificación directa mediante la Liga de Naciones de la Concacaf. Por su parte, Las “Estrellas Negras” llegan bajo la nueva dirección del experimentado estratega Carlos Queiroz con la firme misión de redimirse tras no lograr su boleto en la reciente Copa Africana de Naciones 2025. Si quieres ver el partido Panamá vs. Ghana, TVN transmitirá por Internet las incidencias del encuentro para que todos los aficionados panameños alienten a su selección.

La selección de Panamá afronta un nuevo desafío en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente a Ghana. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)

¿Cómo ver TVN EN VIVO por Internet, transmisión Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026?

Para ver la programación de TVN Media en vivo, puedes hacerlo de manera gratuita y oficial a través de su plataforma de streaming TVN Pass (para Panamá) o mediante su página web y aplicación oficial. Aquí tienes las opciones principales dependiendo de tu ubicación:

TVN Pass (Panamá): Es la plataforma oficial de TVN Media. Puedes acceder a las señales en vivo de TVN y TVMAX, además de contenido exclusivo, desde su página web de TVN Pass o descargando su aplicación móvil.

Es la plataforma oficial de TVN Media. Puedes acceder a las señales en vivo de TVN y TVMAX, además de contenido exclusivo, desde su página web de TVN Pass o descargando su aplicación móvil. Señal en vivo de TVN Noticias (Panamá): Puedes seguir la transmisión en directo y las últimas actualizaciones en la sección de En Vivo de TVN Noticias.

Puedes seguir la transmisión en directo y las últimas actualizaciones en la sección de En Vivo de TVN Noticias. TVN Play (Chile): Si buscas la señal de Televisión Nacional de Chile, puedes ver la programación en directo y contenido a la carta en el sitio oficial de TVN o mediante su plataforma de streaming TVN Play.

¿Qué canal transmite Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026 en Panamá?

En territorio panameño, los derechos de transmisión del Mundial 2026 incluyen a TVN Media, por lo que los partidos de la Sele se emiten a través de sus señales principales:

TVN (Canal 2) TVMAX Señal abierta a nivel nacional Canal deportivo del grupo, disponible en cable y operadores de TV de pago.

Dependiendo de la parrilla del día, la transmisión del Panamá vs. Ghana se ofrece por TVMAX, con cobertura especial, análisis y programación previa centrada en la Sele.

TVN en vivo por internet: cómo ver TVMAX online con TVN Pass

Si quieres ver Panamá vs. Ghana en tu celular, tablet, laptop o Smart TV, necesitas acceder a la señal oficial de TVMAX en streaming. Para ello, el grupo TVN dispone de su plataforma digital:

TVN Pass: acceso a TVMAX EN VIVO

TVN Pass es la plataforma online del grupo TVN, donde se agrupan sus canales y contenido bajo demanda.

Dentro de TVN Pass, los usuarios pueden encontrar el canal “TVMAX EN VIVO”, que replica la señal televisiva en tiempo real.

Al acceder a TVMAX EN VIVO a través de TVN Pass, podrás seguir la transmisión oficial del Mundial 2026 y, en particular, el partido Panamá vs. Ghana desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La selección panameña debuta en la máxima cita internacional. Descubra dónde ver Panamá vs. Ghana en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026 en televisión abierta, canales de TV online y horarios oficiales. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

TL;DR de cómo ver Panamá vs. Ghana online vía TVN desde Panamá

Verifica que tengas acceso a TVMAX: Asegúrate de que tu servicio de cable o la plataforma que utilizas incluya el canal TVMAX dentro de su parrilla. Regístrate o inicia sesión en la plataforma digital de TVN: Ingresa a la plataforma oficial de TVN Pass, crea tu cuenta o inicia sesión si ya estás registrado. Busca el canal TVMAX EN VIVO: Dentro del menú de canales en vivo o sección “Mundial 2026”, selecciona TVMAX para acceder a la señal en directo. Conéctate antes del pitazo inicial: Ingresa unos minutos antes del horario del partido para evitar problemas de acceso y disfrutar de la previa, análisis y alineaciones.

Panamá vs. Ghana por el Mundial 2026: Fecha, hora y estadio

Panamá y Ghana se enfrentan por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Competición: Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026

Partido: Panamá vs. Ghana

Jornada: Fecha 1 – Grupo L

Hora: 7 pm ET / 6 pm (hora de Ciudad de Panamá) / 4 pm PT

Sede: BMO Field, Toronto, Canadá