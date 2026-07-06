España y Portugal se enfrentarán en una lucha sin cuartel por su permanencia en la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando se vean las caras este lunes 6 de julio a la 1 pm Tiempo del Centro de la CDMX / 3 pm ET / 12 pm PT. No te pierdas el partido Portugal vs. España EN VIVO y GRATIS por la señal abierta de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online, en un partido de pronóstico reservado en esta ronda de eliminación directa. A Seleção cuenta con Cristiano Ronaldo como su máxima figura y buscará conquistar el último gran trofeo de su prolífica carrera, mientras que La Roja con su joven planilla de estrellas encabezadas por Lamine Yamal intentarán seguir avanzando en el máximo torneo de selecciones y alcanzar la segunda estrella para su escudo.

ARLINGTON, Texas, (Estados Unidos), 6/07/2026.- DAZN transmitirá EN DIRECTO el partido España vs. Portugal hoy por los octavos de final del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Estadio Dallas, Arlington, Texas. Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Portugal vs. España por los 8avos de final del Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Portugal vs. España para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales de TV Azteca 7 en México

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La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del duelo Portugal vs. España por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO Online?

Los aficionados que prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o computadoras también podrán acceder a la transmisión digital mediante las plataformas oficiales de Azteca Deportes.

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Programación oficial y horarios del partido Portugal vs. España en vivo hoy por octavos de final. Guía de canales y horarios de transmisión para México y los Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Horario, TV y dónde ver Portugal vs. España por los 8avos de final del Mundial 2026 desde México

Fecha: Lunes, 6 de julio de 2026

Lunes, 6 de julio de 2026 Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos)

AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos) Horario: 1:00 p.m. CDMX / 3:00 pm ET

1:00 p.m. CDMX / 3:00 pm ET Canal TV: TV Azteca 7

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