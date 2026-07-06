Las selecciones de España y Portugal se enfrentarán en una nueva edición del clásico ibérico en los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 y asegurar su pase a la siguiente ronda. Este lunes 6 de julio, no te pierdas el partido España vs. Portugal, que se vivirá desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). A continuación, te dejo con todos los horarios y canales que van a transmitir este duelo, donde Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo se enfrentarán en un duelo de alto calibre por el boleto a los cuartos de final.

Señal de ESPN y Disney Plus Premium para ver el partido de Portugal vs. España en vivo y en directo, este lunes 6 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega España vs. Portugal hoy por el Mundial 2026?

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de España vs. Portugal, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Chile: 15:00 horas.

15:00 horas. Ecuador: 14:00 horas.

14:00 horas. España: 21:00 horas.

21:00 horas. Estados Unidos: 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT.

3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT. México: 13:00 horas (CDMX).

13:00 horas (CDMX). Colombia: 14:00 horas.

14:00 horas. Paraguay: 16:00 horas.

16:00 horas. Perú: 14:00 horas.

14:00 horas. Uruguay: 16:00 horas.

16:00 horas. Venezuela: 15:00 horas.

¿En qué canal transmiten España vs. Portugal EN VIVO por los 8avos de final del Mundial 2026?

La Roja con Lamine Yamal, Rodri, Marc Cucurella y compañía salen al ruedo este lunes 6 de julio contra A Seleção liderada por Cristiano Ronaldo. No te pierdas el partido España vs. Portugal EN VIVO en TV abierta, canales de paga y streaming. Aquí te dejo con la guía completa para que puedas verlo desde diferentes partes del mundo.

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+ Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico Centroamérica: Tigo Sports (según país), FOX+ (según país), DSports y DGO.

Tigo Sports (según país), FOX+ (según país), DSports y DGO. Paraguay: GEN, Trece, Unicanal.

GEN, Trece, Unicanal. Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360

DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360 Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+ Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, inter

ARLINGTON, Texas, (Estados Unidos), 6/07/2026.- DAZN transmitirá EN DIRECTO el partido España vs. Portugal hoy por los octavos de final del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Estadio Dallas, Arlington, Texas. Imagen creada por Gemini.

Formaciones de España vs. Portugal por los 8avos de final del Mundial 2026

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal. Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão.