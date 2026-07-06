¡Un partido imperdible! Portugal, de Cristiano Ronaldo, se enfrentará a España, candidato para llevarse el título, por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Dallas (AT&T Stadium), Texas, Estados Unidos. Tras dejar en el camino a Croacia de Luka Modric, el cuadro de Roberto Martínez tendrá una dura prueba ante la Roja, equipo que viene atravesando un gran nivel.
España tiene en Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Mikel Oyarzabal a sus principales figuras. Luis de la Fuente logró consolidar un equipo dinámico y que tiene en el balón su principal aliado para lastimar a su rival. Por ello, Portugal tendrá que mejorar en la defensiva si quiere salir airoso y continuar compitiendo en el Mundial.
¿A qué hora ver EN VIVO el Portugal vs. España por el Mundial 2026?
Para que no te pierdas el partido Portugal vs. España por el Mundial 2026 que se realizará este lunes 6 de julio, a continuación revisa la lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Dónde ver EN VIVO el Portugal vs. España por Mundial 2026?
Canales de TV que transmitirán EN VIVO el partido Portugal vs. España por el Mundial 2026, duelo que promete ser una final adelantada.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV, SporTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, TCS GO, Canal 4 El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
En México, el partido de España contra Portugal será transmitido por los siguientes medios: ViX, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo.
Si te encuentras en Estados Unidos, el compromiso lo puedes ver EN VIVO y ONLINE por FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio.