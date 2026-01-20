El Santiago Bernabéu volverá a vestirse de gala este martes 20 de enero de 2026 para albergar un duelo con aroma a grandes noches europeas: Real Madrid y Mónaco se medirán por la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos escuadras con presentes distintos, pero unidas por el mismo objetivo de dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final. El conjunto merengue apostará por su fortaleza como local y por el peso de su tradición copera, mientras que el elenco del Principado intentará imponer su propuesta audaz para dar el golpe en territorio español.

El cuadro blanco llega con el ánimo reforzado tras vencer 2-0 al Levante por LaLiga, un resultado que ayudó a dejar atrás el tropiezo sufrido en su anterior cita continental, cuando cayó 1-2 ante el Manchester City en el propio Bernabéu. Álvaro Arbeloa, respaldado por un plantel de jerarquía, confía en que la Champions vuelva a ser el escenario ideal para relanzar al equipo y consolidar su candidatura al título. En la vereda opuesta, el Mónaco arriba con ciertas dudas luego de perder 1-3 frente a Lorient en la liga francesa, aunque en Europa viene de celebrar un valioso 1-0 ante Galatasaray, triunfo que lo mantiene en plena pelea por la clasificación.

Este choque también invita a mirar al pasado: la última vez que ambos se cruzaron fue en los cuartos de final de la Champions 2003/04, una eliminatoria que quedó grabada en la memoria. El Madrid se impuso 4-2 en la ida disputada en España, pero el equipo monegasco protagonizó una remontada histórica con un 3-1 en la vuelta, impulsado por el doblete de Ludovic Giuly y el tanto de Fernando Morientes, exdelantero blanco, mientras que Raúl marcó para los merengues. Más de veinte años después, los caminos vuelven a encontrarse con protagonistas renovados y la misma ilusión de firmar otra página memorable en el máximo torneo europeo.

¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League 2025 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. Mónaco por la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Real Madrid vs. Mónaco por Champions League 2025 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. Mónaco

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : Real Madrid vs. Mónaco (Jornada 7 de la Fase Liga de UCL)

: (Jornada 7 de la Fase Liga de UCL) Fecha : Martes 20 de enero de 2026

: Martes 20 de enero de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming: HBO MAX

: TNT | Streaming: HBO MAX Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)