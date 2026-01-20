El Santiago Bernabéu volverá a encender sus luces europeas este martes 20 de enero de 2026 para recibir un choque con perfume de historia: Real Madrid y Mónaco se verán las caras por la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. El duelo reunirá a dos equipos con realidades distintas pero con la misma ambición de dar un paso firme hacia los octavos de final. El coloso madrileño intentará hacer valer su condición de local y su mística copera, mientras que el conjunto del Principado buscará sorprender con su fútbol dinámico y atrevido.

El equipo blanco llega revitalizado tras imponerse 2-0 al Levante por LaLiga, un triunfo que le permitió recuperar sensaciones luego del golpe sufrido en su última presentación europea, cuando cayó 1-2 ante el Manchester City en el propio Bernabéu. Álvaro Arbeloa —respaldado por su plantel estelar— confía en que la Champions sea nuevamente el escenario ideal para mostrar la mejor versión del Madrid. Del otro lado, el Mónaco arriba con algunas dudas tras perder 1-3 frente a Lorient por la liga francesa, aunque en el certamen continental viene de celebrar una valiosa victoria 1-0 ante Galatasaray, resultado que lo mantiene con vida en la competición.

El cruce también despierta recuerdos imborrables: la última vez que se enfrentaron fue en los cuartos de final de la Champions 2003/04, una serie inolvidable que terminó con clasificación monegasca. El Madrid ganó la ida 4-2 en España, pero en la vuelta el conjunto del Principado remontó con un 3-1 épico gracias al doblete de Ludovic Giuly y al gol de Fernando Morientes, exdelantero merengue, mientras que Raúl anotó para los blancos. Más de dos décadas después, ambos vuelven a encontrarse con nuevas generaciones y sueños renovados, listos para escribir otro capítulo de alto voltaje en la gran noche europea.

👀 LA CHAMPIONS NOS ESPERA. pic.twitter.com/oBL4bFmonz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2026

¿Cómo ver el partido Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO por TV y Online?

La UEFA Champions League es uno de los eventos más seguidos. A continuación, te indico las plataformas que suelen tener los derechos de transmisión en las regiones clave:

Región Televisión (TV Paga/Abierta) Streaming Online / Plataforma España Movistar+ (Movistar Liga de Campeones) N/A México y Centroamérica TNT Sports HBO Max Estados Unidos TUDN, CBS Paramount+ Sudamérica ESPN Star+

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mónaco por Champions League?

Estos son los horarios por país y qué canales de TV transmiten el partido Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO EN DIRECTO por la Jornada 7 de la UEFA Champions League 2025-2026 desde el Estadio Santiago Bernabéu, ciudad de Madrid, España.

País / Zona Hora Local España (Península) 21:00 (9:00 PM) CET Reino Unido / Portugal 20:00 (8:00 PM) GMT Grecia (Sede del Partido) 21:00 (9:00 PM) EET Argentina / Chile / Uruguay 17:00 (5:00 PM) ART/CLST/UYT Venezuela / Bolivia 16:00 (4:00 PM) VET/BOT Colombia / Perú / Ecuador 15:00 (3:00 PM) COT/PET/ECT Costa Rica / El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua 14:00 (2:00 PM) CST Panamá 15:00 (3:00 PM) EST México (Ciudad de México) 14:00 (2:00 PM) CST Estados Unidos (Hora del Este - ET) 15:00 (3:00 PM) ET Estados Unidos (Hora Central - CT) 14:00 (2:00 PM) CT Estados Unidos (Hora del Pacífico - PT) 12:00 (12:00 PM) PT GMT (Tiempo Universal Coordinado) 20:00 (8:00 PM) UTC

Día, hora, TV y dónde ver el partido Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO

Estos son los datos clave para ver el partido Real Madrid vs. Mónaco EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este 20 de enero de 2026.

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: Martes 20 de enero de 2026

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)