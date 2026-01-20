En esta nota sabrás qué canal transmite Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)
En esta nota sabrás qué canal transmite Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

Por la Jornada 7 de la Champions League, el Real Madrid chocará con el Mónaco en el Santiago Bernabéu este martes 20 de enero. ¿A qué hora exactamente? Pues a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España. Para que sepas qué canal transmitirá el vibrante encuentro, sigue leyendo esta nota.

El Real Madrid dejará todo en el campo de juego para quedarse con los tres puntos. (Foto: Javier SORIANO / AFP)
El Real Madrid dejará todo en el campo de juego para quedarse con los tres puntos. (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el conjunto blanco llega al partido luego de haber derrotado 2-0 al Levante por LaLiga. Debido a ese resultado, el club merengue buscará una nueva victoria que alegre a su afición. El tema es que no será una tarea fácil de hacer, ya que al frente tendrá a una escuadra francesa decidida a ‘lavarse la cara’, pues viene de caer 3-1 ante el Lorient por la Ligue 1.

El partido Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League ha generado mucha expectativa en el mundo del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)
El partido Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League ha generado mucha expectativa en el mundo del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Mónaco?

Este 20 de enero de 2026 se podrá ver el Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, ViX
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
  • México: TNT Sports, Max Mexico, TNT Go
  • Francia: Canal+ Sport, Free, myCANAL, Canal+ Live 2
  • Alemania: DAZN Deutschland
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Puerto Rico: UniMás, ViX, NAICOM
  • Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
  • El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

TAGS