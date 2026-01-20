Por la Jornada 7 de la Champions League, el Real Madrid chocará con el Mónaco en el Santiago Bernabéu este martes 20 de enero. ¿A qué hora exactamente? Pues a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT, 12:00 pm PT y 9:00 pm en España. Para que sepas qué canal transmitirá el vibrante encuentro, sigue leyendo esta nota.
Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el conjunto blanco llega al partido luego de haber derrotado 2-0 al Levante por LaLiga. Debido a ese resultado, el club merengue buscará una nueva victoria que alegre a su afición. El tema es que no será una tarea fácil de hacer, ya que al frente tendrá a una escuadra francesa decidida a ‘lavarse la cara’, pues viene de caer 3-1 ante el Lorient por la Ligue 1.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Mónaco?
Este 20 de enero de 2026 se podrá ver el Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, ViX
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- México: TNT Sports, Max Mexico, TNT Go
- Francia: Canal+ Sport, Free, myCANAL, Canal+ Live 2
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Puerto Rico: UniMás, ViX, NAICOM
- Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte