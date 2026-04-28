El Parque de los Príncipes se prepara para albergar uno de los choques más potentes de la temporada europea: la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2025/26 entre PSG vs. Bayern Múnich este martes 28 de abril a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT . En París se dará el primer capítulo de una eliminatoria que muchos en el entorno del fútbol consideran una auténtica final anticipada, y todo el público mexicano podrás seguir el partido en vivo y en directo por la señal de TNT Sports y HBO Max por televisión y streaming online.

El PSG llega a esta instancia como vigente campeón de la UEFA Champions League y reforzado por una eliminatoria impecable frente al Liverpool, al que derrotó con un contundente 4-0 en el marcador global. El equipo dirigido por Luis Enrique ha mostrado una consistencia competitiva notable a lo largo del torneo, combinando pegada ofensiva y solidez táctica.

Del otro lado aparece el Bayern Múnich, un gigante europeo que se metió en esta fase tras dejar en el camino al Real Madrid en una serie vibrante que terminó 6-4 en el global. El conjunto bávaro volvió a exhibir su capacidad ofensiva, su jerarquía en noches grandes y una experiencia acumulada en semifinales y finales de Champions que pocas escuadras pueden igualar.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido PSG-Bayern EN VIVO por la semifinal de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, PSG-Bayern por Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el PSG-Bayern por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League 2026 este martes 28 de abril vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

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¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

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¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, PSG-Bayern por la semifinal de la Champions League?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido PSG-Bayern por la ida de la semifinal de la UEFA Champions League este martes 27 de abril de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Fecha, hora, TV y dónde ver PSG-Bayern EN VIVO

Fecha: Martes, 27 de abril de 2026

Martes, 27 de abril de 2026 Lugar: Estadio Parque de los Príncipes, París

Estadio Parque de los Príncipes, París Horario: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México