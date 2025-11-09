En un año gris que ninguno querrá recordar, Boca Juniors y River Plate vuelven a mirarse a los ojos este domingo 9 de noviembre (16:30 horas de Buenos Aires) en La Bombonera con la urgencia de rescatar el orgullo y el futuro. El superclásico llega como tabla de salvación para dos gigantes heridos: los xeneizes, sostenidos por el pulso de Leandro Paredes y a la espera del uruguayo Cavani, defienden su casa con el boleto a playoffs casi asegurado; los millonarios, en cambio, arriban sacudidos por la bronca de su gente y un rendimiento en caída libre. Más que tres puntos, en juego está la ilusión de volver a ser protagonistas y no cerrar otro año con la cabeza gacha. ¿Quieres ver el partidazo por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del duelo estará a cargo de TNT Sports Premium del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Boca vs. River por el Superclásico 2025?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre Boca Juniors y River Plate.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Superclásico Argentino?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

DirecTV

Flow

Telecentro

Movistar TV

Dibox

Super

TeleRed

Colsecor

Antina

Gigared

express

Claro TV

CCC

Cablevideo

BVC HD

CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

Boca Juniors vs. River Plate: fecha, hora, canal y ubicación del partido

Día : Domingo 9 de noviembre de 2025

: Domingo 9 de noviembre de 2025 Horario : 16:30 (Buenos Aires)

: 16:30 (Buenos Aires) TV : TNT Sports | Streaming : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow

: TNT Sports | : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow Fecha 15 del Torneo Clausura Betano de la Liga Profesional 2025

Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina