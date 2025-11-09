El superclásico del fútbol argentino vuelve a paralizar al continente. Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre de 2025 en el mítico estadio La Bombonera por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura Betano 2025.Aquí te contamos en qué canal transmiten el partido EN VIVO y a qué hora ver en Argentina, México, Estados Unidos, Perú y Sudamérica, además de las plataformas online disponibles.

¿Qué canal transmite el superclásico Boca vs. River EN VIVO?

El Superclásico podrá verse en televisión y streaming en distintos países de América y Europa. A continuación, te dejamos los canales y plataformas oficiales por región:

Argentina

TNT Sports

HBO Max

Perú y Sudamérica

ESPN

Disney+ (streaming)

(streaming) Fanatiz (transmisión online en múltiples dispositivos)

México

ESPN

Disney+

Estados Unidos

TyC Sports International

Fanatiz

FuboTV

En todas las plataformas de streaming, los usuarios podrán seguir el partido desde sus celulares, tablets, computadoras o televisores inteligentes.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate?

El encuentro entre Boca y River se disputará este domingo 9 de noviembre y estos son los horarios según tu país:

Argentina : 4:30 p.m.

: 4:30 p.m. Perú : 2:30 p.m.

: 2:30 p.m. Colombia : 2:30 p.m.

: 2:30 p.m. Ecuador : 2:30 p.m.

: 2:30 p.m. Bolivia : 3:30 p.m.

: 3:30 p.m. Venezuela : 3:30 p.m.

: 3:30 p.m. Chile : 4:30 p.m.

: 4:30 p.m. Paraguay : 4:30 p.m.

: 4:30 p.m. Uruguay : 4:30 p.m.

: 4:30 p.m. Brasil : 4:30 p.m.

: 4:30 p.m. México (CDMX) : 1:30 p.m.

: 1:30 p.m. Estados Unidos (Miami / ET) : 3:30 p.m.

: 3:30 p.m. España: 8:30 p.m.

Boca Juniors vs. River Plate: así llegan al Superclásico de Argentina

El choque entre Boca Juniors y River Plate no solo es el más apasionante de Argentina, sino uno de los eventos futbolísticos más vistos del planeta.

Boca llega como líder del Grupo A con 23 puntos, buscando asegurar su clasificación a los octavos de final y un boleto directo a la próxima Copa Libertadores. River, en cambio, vive una etapa de presión: apenas ganó dos de sus últimos diez partidos y necesita sumar de a tres para no complicar su ingreso a torneos internacionales.

Con La Bombonera llena, la rivalidad histórica y el honor en juego, el superclásico promete ser una auténtica batalla.

Boca Juniors recibe a su archirrival River Plate este domingo 9 de noviembre en 'La Bombonera' por la Jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC