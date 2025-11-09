Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre de 2025 en el mítico estadio La Bombonera. (Foto generada por MAG El Comercio con la IA de ChatGPT)
Renato Cardenas C.
El superclásico del fútbol argentino vuelve a paralizar al continente. Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre de 2025 en el mítico estadio La Bombonera por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura Betano 2025.Aquí te contamos en qué canal transmiten el partido EN VIVO y a qué hora ver en Argentina, México, Estados Unidos, Perú y Sudamérica, además de las plataformas online disponibles.

¿Qué canal transmite el superclásico Boca vs. River EN VIVO?

El Superclásico podrá verse en televisión y streaming en distintos países de América y Europa. A continuación, te dejamos los canales y plataformas oficiales por región:

Argentina

  • TNT Sports
  • HBO Max

Perú y Sudamérica

  • ESPN
  • Disney+ (streaming)
  • Fanatiz (transmisión online en múltiples dispositivos)

México

  • ESPN
  • Disney+

Estados Unidos

  • TyC Sports International
  • Fanatiz
  • FuboTV

En todas las plataformas de streaming, los usuarios podrán seguir el partido desde sus celulares, tablets, computadoras o televisores inteligentes.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate?

El encuentro entre Boca y River se disputará este domingo 9 de noviembre y estos son los horarios según tu país:

  • Argentina: 4:30 p.m.
  • Perú: 2:30 p.m.
  • Colombia: 2:30 p.m.
  • Ecuador: 2:30 p.m.
  • Bolivia: 3:30 p.m.
  • Venezuela: 3:30 p.m.
  • Chile: 4:30 p.m.
  • Paraguay: 4:30 p.m.
  • Uruguay: 4:30 p.m.
  • Brasil: 4:30 p.m.
  • México (CDMX): 1:30 p.m.
  • Estados Unidos (Miami / ET): 3:30 p.m.
  • España: 8:30 p.m.

Boca Juniors vs. River Plate: así llegan al Superclásico de Argentina

El choque entre Boca Juniors y River Plate no solo es el más apasionante de Argentina, sino uno de los eventos futbolísticos más vistos del planeta.

Boca llega como líder del Grupo A con 23 puntos, buscando asegurar su clasificación a los octavos de final y un boleto directo a la próxima Copa Libertadores. River, en cambio, vive una etapa de presión: apenas ganó dos de sus últimos diez partidos y necesita sumar de a tres para no complicar su ingreso a torneos internacionales.

Con La Bombonera llena, la rivalidad histórica y el honor en juego, el superclásico promete ser una auténtica batalla.

Boca Juniors vs. River Plate, Superclásico por la Jornada 15 del Clausura
Boca Juniors recibe a su archirrival River Plate este domingo 9 de noviembre en 'La Bombonera' por la Jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

