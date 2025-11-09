Boca Juniors y River Plate se preparan para un nuevo capítulo del Superclásico argentino, un duelo que paraliza a toda Sudamérica y que vuelve a disputarse por la fecha 15 del Torneo Clausura Betano 2025. El encuentro está programado para este domingo 9 de noviembre , desde las 16:00 (hora argentina) , en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

El Xeneize llega como líder del Grupo A con 23 puntos tras una sólida campaña. El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de vencer 2-1 a Estudiantes, en un choque marcado por el gol y el penal fallado de Exequiel Zeballos. Con este impulso, Boca buscará sostener su dominio y fortalecer su posición en la Tabla Anual, donde se mantiene en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.

River Plate, en cambio, atraviesa una etapa irregular. El conjunto de Marcelo Gallardo suma 21 unidades y se ubica en el sexto puesto del Grupo B, tras perder 1-0 ante Gimnasia en un partido donde Miguel Borja desperdició un penal en el cierre. El Millonario intentará reaccionar en el Superclásico y sumar puntos vitales en la pelea por los playoffs y el repechaje internacional.

El choque entre Boca vs. River EN VIVO será determinante tanto por la rivalidad como por su impacto en la clasificación. La Bombonera volverá a ser el escenario del partido más esperado del fútbol argentino, en una tarde que promete emoción, intensidad y miles de espectadores alrededor del mundo.

El Superclásico Boca vs. River vuelve a encender el fútbol argentino: domingo 9 de noviembre, duelo decisivo del Torneo Clausura Betano 2025 en La Bombonera.

A continuación, te mostramos los horarios y canales TV para ver el Superclásico EN DIRECTO, según tu país.

¿A qué hora se juega el Superclásico Boca vs. River EN VIVO?

El partido entre Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura Betano 2025 se disputará el domingo 9 de noviembre, y estos son los horarios según tu región:

México (CDMX) 12:00 pm Estados Unidos (ET) 2:00 pm Argentina 4:00 pm Chile 4:00 pm Colombia 2:00 pm Bolivia, Venezuela 3:00 pm Perú 2:00 pm Uruguay 4:00 pm España 8:00 pm

¿Qué canales transmiten Boca vs. River EN VIVO y GRATIS?

La transmisión del Superclásico Boca vs. River EN DIRECTO estará disponible en múltiples plataformas oficiales con derechos. Aquí revisas dónde verlo según tu país:

Argentina TNT Sports, HBO Max, ESPN Premium Estados Unidos Fanatiz México Disney+ Premium, ESPN España M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones 2 Sudamérica (Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia) ESPN y Disney Plus