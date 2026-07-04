Jairo Rúa
mailJairo Rúa

La selección de Paraguay de Gustavo Alfaro dio la sorpresa al eliminar a Alemania en los octavos del Mundial 2026 y este sábado 4 de julio enfrenta a Francia y a Kylian Mbappé en el Lincoln Financial Field (Filadelfia) a las 17:00 ET / 14:00 PT. Sigue la transmisión oficial para el público paraguayo a través de la señal oficial de Tigo Sports y la plataforma Tigo Online: cobertura en vivo, estadísticas en tiempo real y análisis postpartido. A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la señal para no perderte ningún detalle del juego.

Por canales de TV abierta, cable y streaming online sigue el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de julio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Por canales de TV abierta, cable y streaming online sigue el partido de octavos de final entre Francia vs. Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de julio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:

  • Canal 100 (TiGo Sports)
  • Canal 101 (TiGo Sports+)
  • Canal 102 (TiGo Sports 3)

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Apple TV
  • Computadoras Windows y Mac
  • Android
  • iPhone
  • iPad

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Francia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
FechaSábado 4 de julio de 2026
Hora18 horas de Asunción
TVTiGo Sports
StreamingTiGo Online
EstadioLincoln Financial Field
CiudadFiladelfia, Estados Unidos

¿A qué hora ver el partido Francia-Paraguay por el Mundial 2026?

  • Argentina: 18.00 horas
  • Uruguay: 18.00 horas
  • Brasil: 18.00 horas
  • Paraguay: 18.00 horas
  • Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
  • Chile: 17.00 horas
  • Bolivia: 17.00 horas
  • Venezuela: 17.00 horas
  • Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
  • Colombia: 16.00 horas
  • Ecuador: 16.00 horas
  • Perú: 16.00 horas
  • Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
  • México: 15.00 horas
  • Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
  • España: 23.00 horas
TIGO SPORTS, Telemundo, DIRECTV, RTVE Play, Unicanal, GEN (Canal 12) y TRECE (CANAL 13) EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Francia por TV y Online | VIDEO
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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