La selección de Paraguay de Gustavo Alfaro dio la sorpresa al eliminar a Alemania en los octavos del Mundial 2026 y este sábado 4 de julio enfrenta a Francia y a Kylian Mbappé en el Lincoln Financial Field (Filadelfia) a las 17:00 ET / 14:00 PT. Sigue la transmisión oficial para el público paraguayo a través de la señal oficial de Tigo Sports y la plataforma Tigo Online: cobertura en vivo, estadísticas en tiempo real y análisis postpartido. A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la señal para no perderte ningún detalle del juego.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:
- Canal 100 (TiGo Sports)
- Canal 101 (TiGo Sports+)
- Canal 102 (TiGo Sports 3)
¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?
Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Computadoras Windows y Mac
- Android
- iPhone
- iPad
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Paraguay vs. Francia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Sábado 4 de julio de 2026
|Hora
|18 horas de Asunción
|TV
|TiGo Sports
|Streaming
|TiGo Online
|Estadio
|Lincoln Financial Field
|Ciudad
|Filadelfia, Estados Unidos
¿A qué hora ver el partido Francia-Paraguay por el Mundial 2026?
- Argentina: 18.00 horas
- Uruguay: 18.00 horas
- Brasil: 18.00 horas
- Paraguay: 18.00 horas
- Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
- Chile: 17.00 horas
- Bolivia: 17.00 horas
- Venezuela: 17.00 horas
- Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
- Colombia: 16.00 horas
- Ecuador: 16.00 horas
- Perú: 16.00 horas
- Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
- México: 15.00 horas
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
- España: 23.00 horas