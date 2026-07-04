Paraguay se ha convertido en una de las grandes historias de los octavos de final del Mundial FIFA 2026. La selección dirigida por Gustavo Alfaro llega a esta instancia después de eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis y ahora intentará prolongar su aventura mundialista frente a una de las principales candidatas al título. El desafío será este sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde enfrentará a una Francia que ha combinado contundencia ofensiva, profundidad de plantilla y experiencia internacional para instalarse entre los favoritos de la competición.

La Albirroja ha encontrado respuestas en distintas zonas del campo durante el torneo. Orlando Gill emergió como héroe en la ronda anterior, Gustavo Gómez se mantiene como el líder de la defensa y Julio Enciso representa la principal carta ofensiva de un equipo que ha aprendido a competir desde la disciplina táctica y el compromiso colectivo. Del otro lado aparecerá una Francia liderada por Kylian Mbappé, acompañada por futbolistas como Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, capaces de desequilibrar cualquier partido en pocos minutos.

Con un lugar en los cuartos de final en juego y la posibilidad de enfrentarse al ganador de Marruecos vs. Canadá, el margen de error desaparece. Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde Filadelfia.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

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Paraguay desafía a uno de los favoritos

La victoria sobre Alemania cambió la percepción internacional sobre la selección paraguaya. La Albirroja demostró que puede competir bajo presión y ahora intentará trasladar esa confianza a una eliminatoria frente a un rival que figura entre los candidatos a conquistar el Mundial.

Francia llega respaldada por una campaña sólida y por uno de los ataques más peligrosos del torneo. Sin embargo, Paraguay ha encontrado una identidad clara durante la competición y buscará imponer un partido incómodo, de máxima concentración y pocos espacios.

¿En qué países está disponible DGO?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Paraguay vs. Francia Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Hora Paraguay 18:00 Hora Perú y Ecuador 16:00 Hora Colombia 16:00 Hora Venezuela 17:00 Hora Chile 17:00 Hora Argentina y Uruguay 18:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Lincoln Financial Field Ciudad Filadelfia, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio de 2026 por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Paraguay contra Francia?

El partido comenzará a las 18:00 horas de Paraguay, 16:00 en Perú, Ecuador y Colombia, y 18:00 en Argentina y Uruguay.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO en Sudamérica?

La transmisión estará disponible mediante DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV GO (DGO) en los países donde opera la plataforma.

¿En qué estadio se juega Paraguay vs. Francia?

El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Pensilvania.

¿Quién espera al ganador de Paraguay vs. Francia?

El vencedor avanzará a los cuartos de final para enfrentar al ganador de la serie entre Marruecos y Canadá.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

Los focos estarán puestos sobre Julio Enciso, Gustavo Gómez y Orlando Gill por Paraguay, mientras que Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé lideran a Francia.

La lectura de Noé Yactayo

“Paraguay llega a esta eliminatoria con un impulso anímico difícil de ignorar después de eliminar a Alemania, uno de los favoritos históricos del torneo. La Albirroja ha construido su recorrido desde la disciplina táctica y la fortaleza colectiva, mientras que Francia representa uno de los desafíos más complejos que puede ofrecer actualmente el fútbol internacional. El contraste de estilos convierte este partido en uno de los más atractivos de los octavos de final. Si Paraguay logra mantener el encuentro dentro de un escenario cerrado y de pocos espacios, tendrá opciones reales de competir hasta el final frente a una selección francesa acostumbrada a asumir el protagonismo.”

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)