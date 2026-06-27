Los Cafeteros quieren cerrar el Grupo K con un puntaje perfecto, pero A Seleção quiere aguarle la fiesta a como dé lugar. Este sábado 27 de junio, no te pierdas el partido de Colombia vs. Portugal EN VIVO por la señal de Telemundo Deportes y Peacock TV desde Estados Unidos, a partir de las 7:30 pm ET, en lo que será la última jornada de la primera fase del Mundial de Fútbol 2026. La selección colombiana aseguró el primer lugar de su sector tras vencer a RD Congo y Uzbekistán, mientras que los chequios necesitan de un triunfo para no quedarse fuera de los dieciseisavos de final.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de televisión y a través de plataformas OTT compatibles con la señal del canal. Estas son algunas de las opciones para seguir el partido entre Colombia vs. Portugal por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026.
App Telemundo (iOS y Android)
Permite ver la programación en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión autorizado. También ofrece contenido bajo demanda y compatibilidad con Chromecast.
Peacock TV
Es la plataforma oficial de NBCUniversal para la cobertura del Mundial 2026. Disponible en múltiples dispositivos y con acceso a transmisiones seleccionadas, repeticiones y contenido exclusivo.
Hulu + Live TV
Integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos y permite acceder desde Smart TV, teléfonos móviles y computadoras.
YouTube TV
Incluye canales locales de Telemundo en áreas seleccionadas y cuenta con almacenamiento DVR en la nube.
Fubo
Ofrece acceso a Telemundo dentro de varios de sus paquetes de televisión en vivo orientados a los aficionados al deporte.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Colombia vs. Portugal por TV en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o satélite en Estados Unidos, estas son algunas de las principales alternativas disponibles para seguir el partido entre Colombia vs. Portugal.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, D.C.
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
- Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos
- Horario: 17:30 horas CDMX
- Canal TV: Telemundo Deportes
- Streaming: Peacock TV