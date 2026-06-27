Tras vencer 1-0 a RD Congo, Colombia ya apunta a su próximo desafío ante Portugal, por la tercera jornada del grupo K de la Copa Mundial de Fútbol 2026 programado para el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora de Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos .¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

TL;DR del Colombia vs Portugal por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 18:30 horas Bogotá / 19:30 horas ET

🌎 Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Colombia quiere asegurar el primer lugar en el grupo

🥅 Portugal busca mantener su invicto

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Guadalajara.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Colombia vs Portugal por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Colombia vs Portugal en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

iPad

Smart TV y streaming

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Partido: Colombia vs. Portugal, por la jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. Portugal, por la jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026 Hora: 18.30 horas Bogotá, 19:30 horas ET / 16:30 horas PT

18.30 horas Bogotá, 19:30 horas ET / 16:30 horas PT TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Lugar: Estadio Chivas

Estadio Chivas Ciudad: Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami País: Estados Unidos

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)