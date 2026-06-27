MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 que se realizará en Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Horarios y canales para ver EN VIVO el partido Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 que se realizará en Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

¡Por el liderato del Grupo K! Colombia y Portugal, de Cristiano Ronaldo, se enfrentan hoy sábado 27 de junio por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 en Hard Rock Stadium, Miami, Florida. El conjunto liderado por Néstor Lorenzo está en la cima con seis puntos (puntaje perfecto), mientras el cuadro luso se ubica en la segunda casilla con cuatro unidades.

A Colombia le basta el empate para ser primero del Grupo K, pero al frente tiene un conjunto que levantó su nivel ante Uzbekistán y tiene a una de las máximas figuras del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. ‘Cr7′ llega a la cita en racha goleadora y con la motivación de hacer historia.

A continuación te presentamos los horarios y canales para que puedas ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Colombia vs. Portugal por la última fecha del Grupo K según tu localidad.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal por Mundial 2026?

Para que no te pierdas el juego Colombia vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 27 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 7:30 p.m.
  • Estados Unidos (CT): 6:30 p. m.
  • Estados Unidos (MT): 5:30 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 4:30 p.m.
  • México (CDMX): 5:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m. (día siguiente)   
  • Puerto Rico: 7:30 p.m.
  • República Dominicana: 7:30 p.m.
  • Panamá: 7:30 p.m.
  • Costa Rica: 5:30 p. m.
  • El Salvador: 5:30 p. m..
  • Guatemala: 5:30 p. m.
  • Honduras: 5:30 p. m.
  • Nicaragua: 5:30 p. m.
  • Argentina: 8:30 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 8:30 p.m.
  • Uruguay: 8:30 p.m.
  • Paraguay: 8:30 p.m.
  • Chile (Santiago): 7:30 p.m.
  • Bolivia: 7:30 p.m.
  • Venezuela: 7:30 p.m.
  • Ecuador: 6:30 p.m.
  • Perú: 6:30 p.m.
  • Colombia: 6:30 p.m.

¿Dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026?

PaísCanal
ArgentinaFlow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+.
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel
BrasilSporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, CazéTV y Vivo Play.
CanadáTSN+, TSN1, TSN4, TSN5, RDS, CTV, RDS App, CTV App y Crave
ChileChilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play, Disney Plus Premium, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
Costa RicaTeletica Canal 7, Teletica EN VIVO, Teletico Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
EcuadorDIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount+
El SalvadorCanal 4 Es Salvador, TCS GO, Tigo Sports, ViX, FOX El Salvador.
HondurasCanal 5 Televicentro, DTVC+, Tigo Sports, ViX, FOX Honduras.
ItaliaDAZN Italia
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN EN VIVO, Azteca Deportes EN VIVO y ViX México.
NicaraguaCanal 10 Nicaragua, ViX, Tigo Sports y FOX Nicaragua
PanamáRPC, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX y FOX
ParaguayUnicanal
PerúDIRECTV Sports, DGO, América TV, AméricaTV GO, Disney Plus y Paramount+.
PortugalSport TV1, RTP 1, Sport TV3, Sport TV Multiscreen, RTP Play y LiveMode
Puerto RicoTelemundo y NAICOM
EspañaDAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Fubo TV y La 2 Cat
UruguayDIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
Estados UnidosFOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Venezuela DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus e Inter

En Estados Unidos, el partido de Colombia contra Portugal lo puedes ver por FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Transmisión de GOL Caracol para ver el partido de Colombia vs. Portugal en vivo y en directo, este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión de GOL Caracol para ver el partido de Colombia vs. Portugal en vivo y en directo, este sábado 27 de junio, por la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

En Colombia, alienta a la selección en su histórico partido ante Portugal de Cristiano Ronaldo. Sintoniza los siguientes canales: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN EN VIVO, Caracol Play, Disney Plus Premium, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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