La Selección Colombia afronta uno de sus compromisos más importantes del Mundial de Fútbol 2026 cuando se mida ante Portugal por la tercera fecha del Grupo K. Con Luis Díaz como una de las grandes figuras del equipo cafetero, el partido definirá al líder de la zona y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada mundialista.

Si estás buscando dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO por ESPN, Disney+ Premium o por internet, aquí encontrarás toda la información sobre la transmisión del encuentro, las opciones para seguir el partido desde distintos dispositivos y los horarios oficiales en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

¿Cómo ver ESPN o Disney+ Premium EN VIVO por TV o por internet?

El encuentro entre Colombia y Portugal estará disponible en vivo a través del Plan Premium de Disney+, plataforma que ofrecerá la transmisión oficial para varios países de Sudamérica.

Estas son las principales formas de seguir el partido:

Desde Disney+ Plan Premium , ingresando con una suscripción activa desde computadoras, celulares, tablets o Smart TV.

, ingresando con una suscripción activa desde computadoras, celulares, tablets o Smart TV. A través de la aplicación de Disney+ , disponible para Android, iPhone, televisores inteligentes, Apple TV, Roku, Fire TV, Chromecast y consolas de videojuegos compatibles.

, disponible para Android, iPhone, televisores inteligentes, Apple TV, Roku, Fire TV, Chromecast y consolas de videojuegos compatibles. En televisores con señal de ESPN , de acuerdo con la disponibilidad y la programación de cada operador de cable en tu país.

, de acuerdo con la disponibilidad y la programación de cada operador de cable en tu país. Desde el navegador web, accediendo a la plataforma oficial de Disney+ con tu cuenta para disfrutar de la transmisión en vivo.

El Plan Premium de Disney+ ofrecerá la transmisión oficial del partido para Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela y otros mercados autorizados, permitiendo disfrutar del encuentro en alta definición desde cualquier dispositivo compatible.

¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal hoy?

Colombia enfrenta a Portugal este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. El partido comenzará en los siguientes horarios:

País Hora Argentina 20:30 Uruguay 20:30 Chile 19:30 Colombia 18:30 Perú 18:30 Ecuador 18:30 Venezuela 19:30 Bolivia 19:30 Paraguay 19:30 México (CDMX) 17:30 Estados Unidos (ET) 18:30 Estados Unidos (PT) 15:30 España 01:30 del domingo 28 de junio

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)