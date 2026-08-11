Oviedo será uno de los puntos de España desde los que el eclipse del 12 de agosto podrá contemplarse en su máxima expresión: durante unos instantes, la Luna cubrirá completamente el disco del Sol. En esta nota podrás consultar a qué hora tendrá lugar el eclipse solar total, cuánto durará la totalidad y dónde verlo EN VIVO, tanto desde la capital asturiana como a través de las retransmisiones disponibles por Internet.

La posición de Oviedo dentro de la trayectoria de la sombra lunar ofrece una particularidad especialmente interesante: la ciudad contará con una de las fases de totalidad más prolongadas entre las principales ciudades españolas. Sin embargo, el espectáculo tendrá lugar cerca del atardecer, por lo que disponer de una línea de visión limpia hacia el oeste será esencial para evitar que edificios, árboles o accidentes del terreno oculten el Sol.

Para quienes quieran organizar la observación con precisión, conocer el minuto de inicio y final de la totalidad será fundamental, ya que se trata de una fase muy breve. A continuación, detallamos los horarios previstos para Oviedo, la duración de la totalidad y las alternativas para seguir el eclipse EN DIRECTO, tanto presencialmente como online.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels)

¿A qué hora comenzará y cuánto durará el eclipse solar total en Oviedo?

En Oviedo, el eclipse parcial comenzará a las 19:31:15 horas (CEST) del miércoles 12 de agosto de 2026. La totalidad empezará a las 20:27:00, alcanzará su máximo a las 20:27:55 y terminará a las 20:28:49, por lo que la fase de totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 48 segundos. El eclipse parcial continuará hasta las 21:21:01, aunque al final el Sol estará a apenas un grado sobre el horizonte. En el momento del máximo, el Sol se encontrará a unos 10 grados de altura y hacia el oeste, por lo que será especialmente importante elegir un punto de observación con el horizonte despejado.

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar total en Oviedo?

El eclipse solar podrá observarse presencialmente desde Oviedo, al estar la ciudad dentro de la franja de totalidad. Para seguirlo EN DIRECTO por Internet, la NASA ofrecerá una retransmisión oficial con imágenes a lo largo de la trayectoria del eclipse y entrevistas con especialistas; la emisión comenzará a las 13:15 EDT, equivalente a las 19:15 horas en Oviedo, y podrá seguirse mediante los canales digitales de la agencia. Además, la ESA retransmitirá desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en España, a partir de las 19:30 CEST, a través de ESA Web TV y YouTube.