¡Atención fanáticos del béisbol! El duelo decisivo entre Cuba y Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está aquí y no puedes perderte ni un solo pitcheo. Si buscas cómo ver Cuba vs. Canadá EN VIVO, la señal de Tele Rebelde será tu mejor aliada para seguir la transmisión por Internet y TV abierta con el sabor de la narración cubana este miércoles 11 de marzo a las 3:00 p. m. ET y hora de La Habana . Tras la dura derrota ante Puerto Rico el lunes, la selección de Cuba (2-1) llega obligada a ganar frente a un equipo canadiense que se juega la vida en un dramático formato de “ganar o irse a casa”. La tensión en el diamante será máxima, ya que un triunfo de los antillanos aseguraría prácticamente su avance a la siguiente ronda del certamen mundialista. ¡Es momento de apoyar a los tuyos en este choque de titanes caribeños y norteamericanos del béisbol y asegurar ese boleto a los cuartos de final con toda la adrenalina del WBC 2026!

¿Cómo mirar Tele Rebelde EN VIVO, Cuba vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En Cuba, la transmisión oficial del juego Team Asere vs. Canadá por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 estará a cargo de Tele Rebelde, el canal deportivo de la Televisión Cubana.

Tele Rebelde se encuentra disponible:

En señal analógica como canal 2 en La Habana (numeración histórica).

En la Televisión Digital Terrestre (TDT) como SD-2 (señal estándar) y HD-3 (señal en alta definición), dentro del paquete de canales nacionales.

Si tienes un televisor digital o una “cajita” decodificadora, solo debes sintonizar Tele Rebelde en SD-2 o HD-3 para disfrutar del juego con mejor calidad de imagen y sonido.

¿Cómo ver Tele Rebelde online para el Cuba vs. Canadá?

Si prefieres seguir el partido por internet, también podrás hacerlo a través de las plataformas oficiales de la TV Cubana:

Sitio web de Tele Rebelde: telerebelde.icrt.cu , donde se alojan transmisiones y contenidos deportivos del canal.

, donde se alojan transmisiones y contenidos deportivos del canal. Plataforma Teveo (teveo.cu), que ofrece señales en vivo de canales nacionales, incluido Tele Rebelde para usuarios dentro de la red cubana.

Ten en cuenta que la estabilidad del streaming puede variar según la conexión y la zona del país, por lo que la opción más segura para no perderte el primer lanzamiento sigue siendo la señal de TV tradicional (canal 2, SD-2 o HD-3).

Horario, TV y dónde ver Cuba vs. Canadá EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Fecha: Miércoles, 11 de marzo de 2026

Partido: Cuba vs. Canadá, Juego 10 del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Canal de TV: Tele Rebelde

Lugar: Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico

Horario del partido Cuba vs. Canadá por país

Cuba (La Habana) y Canadá (Ottawa): 15:00 horas

Puerto Rico (San Juan): 16:00 horas

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 2:00 p.m.

Estados Unidos (MT): 1:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

En Cuba, todo el juego se verá EN VIVO por Tele Rebelde, tanto en señal abierta como en TDT digital.