Último juego del Team USA en el Clásico Mundial 2026 previo a los playoffs y penúltimo para los italianos. Este martes 10 de marzo, sigue la Jornada 5 con el enfrentamiento entre Team USA vs. Italia EN VIVO, desde el Daikin Park de Houston, Texas, un enfrentamiento que definirá al primer lugar del Grupo B, donde Estados Unidos le ha sacado una ventaja a Italia y México, que se ubican en el segundo lugar.

A continuación, revisa cuáles son los horarios y canales de TV para que puedas ver el juego del Team USA contra Italia por la Jornada 5 del Clásico Mundial 2026 .

Revisa los horarios y canales que transmiten Italia vs. Team USA, este martes 10 de marzo, por la Jornada 5 del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Fotos: @mlb / @worldbaseballclassic / Composición El Comercio MAG)

¿A qué hora juegan Team USA vs. Italia EN VIVO por CMB 2026?

El inicio del juego de Team USA vs. Italia por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este en USA o 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico en Estados Unidos. Estos son los horarios para que puedas ver el juego de una de las selecciones candidatas al título como Estados Unidos. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.

País Horario México 11:00 a.m. República Dominicana 1:00 p.m. Puerto Rico 1:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Estados Unidos 12:00 p.m. ET Venezuela 1:00 p.m. Nicaragua 11:00 a.m. Panamá 12:00 p.m. Brasil 2:00 p.m. Cuba 12:00 p.m.

¿Qué canal transmite Team USA vs. Italia por CMB 2026?

El juego de Team USA vs. Italia EN VIVO será transmitido a través de FS2 (Estados Unidos) o ESPN (Latinoamérica). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.

Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por la Jornada 5 del Clásico Mundial 2026.

Team USA vs. Italia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 10 de marzo de 2026

martes 10 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos.

Estadio Daikin Park de Houston, Texas, Estados Unidos. Horario: 9:00 p.m. Tiempo del Este / 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico

9:00 p.m. Tiempo del Este / 6:00 p.m. Tiempo del Pacífico Canal TV: ESPN (Latinoamérica) / FS2 (USA)

ESPN (Latinoamérica) / FS2 (USA) Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)