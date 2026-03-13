El Daikin Park será el escenario de un duelo de pronóstico reservado. Este viernes 13 de marzo conoceremos al segundo semifinalista del Clásico Mundial de Béisbol, cuando el Team USA reciba a Canadá desde el Daikin Park de Houston, Texas, por los cuartos de final del certamen. Pese a que Estados Unidos es el gran candidato a clasificar de ronda, Canadá se ha consolidado como un equipo de temer y buscará dar la sorpresa. Aquí te cuento a qué hora inicia, los canales de TV y dónde ver el juego.
¿A qué hora juegan Team USA vs. Canadá EN VIVO por CMB 2026?
El inicio del juego de Team USA vs. Canadá por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este en USA o 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico en Estados Unidos. Estos son los horarios para que puedas ver el juego de una de las selecciones candidatas al título como Estados Unidos. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.
|País
|Horario
|México
|7:00 p.m. CDMX
|República Dominicana
|9:00 p.m.
|Puerto Rico
|9:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Estados Unidos
|8:00 p.m. ET
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Nicaragua
|7:00 p.m.
|Panamá
|8:00 p.m.
|Brasil
|10:00 p.m.
|Cuba
|8:00 p.m.
¿A qué hora juega USA hoy vs. Canadá por Clásico Mundial?
La hora de inicio del juego de Team USA hoy contra Canadá por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol será a partir de las 8:00 p.m. Tiempo del Este o 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico. Sigue el minuto a minuto.
¿A qué hora juega Canadá hoy vs. USA por Clásico Mundial?
La hora de inicio del juego de Canadá hoy contra Team USA por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol será a partir de las 8:00 p.m. Toronto o 5:00 p.m. Vancouver. No te pierdas la transmisión.
¿Dónde ver Team USA vs. Canadá EN VIVO por Clásico Mundial de Béisbol 2026? Canales TV
El juego de Team USA vs. Canadá EN VIVO será transmitido a través de FOX (Estados Unidos), Sportsnet en inglés o TVA Sports en francés (Canadá) o ESPN (Latinoamérica). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.
Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Team USA vs. Canadá EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: viernes 13 de marzo de 2026
- Lugar: Estadio Daikin Park de Houston, Texas.
- Horario: 8:00 p.m. Tiempo del Este / 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico
- Canal TV: FOX (USA) / Sportsnet o TVA Sports (Canadá)
- Streaming: Fox Sports App, Béisbol Play o Disney Plus Premium.