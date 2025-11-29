El FC Barcelona vuelve a la acción en el renovado Spotify Camp Nou este sábado 29 de noviembre en punto de las 4:15 p.m. (horario peninsular español) para recibir al Deportivo Alavés en un duelo clave por la cima de LaLiga 2025. Los Culés, que se ubican segundos con 31 puntos, buscan presionar al líder, Real Madrid, y podrían terminar la semana en la punta si consiguen la victoria y el equipo blanco tropieza en su difícil visita ante el Girona. Tras la reciente derrota en Champions League ante el Chelsea, el Barça está obligado a demostrar su fortaleza en LaLiga, donde viene de golear 4-0 al Athletic Club. Por su parte, el Alavés llega como víctima en la decimocuarta posición con 15 unidades, acumulando dos derrotas consecutivas y con la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. El partido es fundamental para ambos, y el Barça buscará aprovechar el apoyo de su público en casa, donde luce muy sólido, para asegurar los tres puntos.

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

Deportivo Alavés se coloca en el décimo cuarto lugar de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 15 unidades. | Crédito: Deportivo Alavés / Facebook

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, FC Barcelona - Alavés por LaLiga EA Sports?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona - Alavés en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona - Alavés por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

FC Barcelona figura en la segunda posición de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 31 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona - Alavés por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Partido: FC Barcelona - Alavés, por la fecha 14 de LaLiga EA Sports 2025-26

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 09:15 (Ciudad de México)

Estadio: Spotify Camp Nou (España)