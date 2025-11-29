El FC Barcelona de Lamine Yamal y Robert Lewandowski regresa a la competencia doméstica herido en su orgullo, tras la dura derrota por 3-0 en Stamford Bridge ante el Chelsea, por la Champions League, para enfrentarse este sábado 29 de noviembre (12:15 horas de Buenos Aires; 16:15 en horario peninsular) a su similar del Alavés. El encuentro se disputará en el renovado estadio Spotify Camp Nou y corresponde a la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26.​

Una victoria del conjunto dirigido por Hansi Flick podría convertirse en un punto de inflexión anímico y futbolístico en su lucha por la cima de la tabla, siempre que el Real Madrid no sume puntos en su visita al Girona.​

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Alavés por la fecha 14 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el clásico entre FC Barcelona y Alavés correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

FC Barcelona — Alavés: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Partido : FC Barcelona vs. Alavés

: FC Barcelona vs. Alavés Horario : 12:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (17:15en Islas Canarias)

: 12:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (17:15en Islas Canarias) Fecha : Sábado 29 de noviembre de 2025

: Sábado 29 de noviembre de 2025 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)