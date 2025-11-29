El FC Barcelona de Lamine Yamal y Robert Lewandowski regresa a la competencia doméstica herido en su orgullo, tras la dura derrota por 3-0 en Stamford Bridge ante el Chelsea, por la Champions League, para enfrentarse este sábado 29 de noviembre (12:15 horas de Buenos Aires; 16:15 en horario peninsular) a su similar del Alavés. El encuentro se disputará en el renovado estadio Spotify Camp Nou y corresponde a la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26.
Una victoria del conjunto dirigido por Hansi Flick podría convertirse en un punto de inflexión anímico y futbolístico en su lucha por la cima de la tabla, siempre que el Real Madrid no sume puntos en su visita al Girona.
¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26?
Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Alavés por la fecha 14 de LaLiga 2025-26.
- Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k
¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26?
A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el clásico entre FC Barcelona y Alavés correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.
FC Barcelona — Alavés: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025
- Partido: FC Barcelona vs. Alavés
- Horario: 12:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (17:15en Islas Canarias)
- Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DIRECTV Go (DGO)
- Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)