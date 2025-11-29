BARCELONA (ESPAÑA), 29/11/2025.- Cobertura oficial de DIRECTV Sports EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre FC Barcelona y Alavés este sábado 29 de noviembre por la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el estadio Spotify Camp Nou. FOTO DE JOSEP LAGO PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El FC Barcelona de Lamine Yamal y Robert Lewandowski regresa a la competencia doméstica herido en su orgullo, tras la dura derrota por 3-0 en Stamford Bridge ante el Chelsea, por la Champions League, para enfrentarse este sábado 29 de noviembre (12:15 horas de Buenos Aires; 16:15 en horario peninsular) a su similar del Alavés. El encuentro se disputará en el renovado estadio Spotify Camp Nou y corresponde a la Jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26.​

Una victoria del conjunto dirigido por Hansi Flick podría convertirse en un punto de inflexión anímico y futbolístico en su lucha por la cima de la tabla, siempre que el Real Madrid no sume puntos en su visita al Girona.​

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Alavés por la fecha 14 de LaLiga 2025-26.

  • Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga 2025-26?

A través de es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el clásico entre FC Barcelona y Alavés correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la o la .

FC Barcelona — Alavés: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

  • Partido: FC Barcelona vs. Alavés
  • Horario: 12:15 horas de Buenos Aires; 16:15 del horario peninsular (17:15en Islas Canarias)
  • Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV Go (DGO)
  • Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

