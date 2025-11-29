El FC Barcelona regresa a la acción en LaLiga 2025/26 y tiene un objetivo claro: asaltar el liderato de la clasificación antes de que juegue el Real Madrid. Este sábado 29 de noviembre, el conjunto dirigido por Hansi Flick recibirá al Alavés en el Camp Nou en punto de las 16:15 horas (horario peninsular de España), en un duelo clave por la décimo cuarta jornada del campeonato. Una victoria culé en casa significaría escalar provisionalmente a la cima, superando al actual líder por un punto, lo que añade una presión extra al partido.

Aunque el Alavés llega con irregularidad en la tabla, el Barcelona no puede confiarse, ya que busca consolidar su buen momento en LaLiga. Históricamente, el duelo ha sido ampliamente favorable a los Blaugranas, quienes registran una de las rachas más dominantes en este enfrentamiento directo. El encuentro será crucial para el FC Barcelona, no solo para sumar tres puntos vitales, sino también para mantener el impulso tras su regreso al renovado Spotify Camp Nou.

FC Barcelona figura en la segunda posición de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 31 puntos. | Crédito: FC Barcelona / Facebook

Horario del FC Barcelona vs. Alavés en USA y México

México (CDMX): 9:15 a.m. (Tiempo del Centro)

9:15 a.m. (Tiempo del Centro) Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.

10:15 a.m. Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.

7:15 a.m. España: 4:15 p.m.

Canales de TV y streaming para ver el FC Barcelona vs. Alavés

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita)

ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita) España: DAZN, Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD

Deportivo Alavés se coloca en el décimo cuarto lugar de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 15 unidades. | Crédito: Deportivo Alavés / Facebook

FC Barcelona vs. Alavés: contexto del partido

FC Barcelona llegan al partido después de aplastar 4-0 a Athletic Club de Bilbao en la jornada anterior, con un doblete de Ferran Torres, junto a los goles de Robert Lewandowski y Fermín López. El equipo azulgrana que dirige Hansi Flick es segundo en la clasificación con 31 puntos, solo uno por detrás del Real Madrid.

Por su parte, el Deportivo Alavés cayó por la mínima diferencia ante Celta de Vigo en su más reciente partido por LaLiga EA Sports 2025-26. Los Babazorros, bajos las órdenes de Eduardo Coudet, se encuentra en el décimo cuarto puesto de la clasificación del campeonato español con 15 unidades.

Historial reciente de FC Barcelona vs. Alavés

En los últimos cinco enfrentamientos por LaLiga, el FC Barcelona lleva cinco victorias ante Alavés. El último cruce entre ambos se disputó el pasado 1 de febrero de 2025, cuando los blaugranas vencieron 1-0 al Glorioso en el Olímpico de Montjuic.

Próximos partidos del FC Barcelona y Deportivo Alavés

El FC Barcelona visitará al Real Betis en la siguiente fecha de LaLiga.

visitará al Real Betis en la siguiente fecha de LaLiga. El Deportivo Alavés, en tanto, recibirá al Real Betis.