Este sábado 22 de noviembre hay un gran partido para mirar. Me refiero al FC Barcelona vs. Athletic Club. Las dos escuadras medirán fuerzas por la fecha 13 de LaLiga 2025. El escenario del encuentro será nada más y nada menos que el Spotify Camp Nou, que vuelve a ser sede de un compromiso del equipo culé después de bastante tiempo (la última vez fue el 28 de mayo del 2023, cuando el club catalán goleó 3-0 al Mallorca por la mencionada competición española). Todo a raíz del proceso de renovación por el que ha pasado y sigue pasando. Si te encuentras en México, podrás ver el trascendental duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports. Tranquilo(a) porque en las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso por dicha señal.

En su último encuentro por LaLiga, el FC Barcelona derrotó 4-2 al Celta de Vigo. (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Antes de ir directo a la información prometida es importante que sepas que el partido entre el Barcelona (2° con 28 puntos) y el Athletic (7° con 17 unidades) comenzará las 9:15 en CDMX, 16:15 en Barcelona, 10:15 ET, 9:15 CT, 7:15 PT, 8:15 MT y 10:15 en Perú. ¡No te vayas a olvidar!

En la fecha pasada de LaLiga, el Athletic Club venció 1-0 al Real Oviedo. (Foto: Cesar MANSO / AFP)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona - Athletic Club por LaLiga vía Sky Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de Sky Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona - Athletic Club por LaLiga vía Sky Sports online en México?

Si deseas ver el FC Barcelona - Athletic Club EN VIVO vía Sky Sports online en México, te cuento que puedes hacerlo. Para ello deberás usar Sky+, el servicio de streaming de Sky México. A continuación te indico cómo acceder:

Descarga la app Sky+ disponible para iOS ( Link de descarga ) y Android ( Link de descarga ).

) y Android ( ). Inicia sesión con tu cuenta de Sky, la misma que utilizas para la televisión.

Anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona Sky Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que Sky+ permite la visualización vía escritorio.