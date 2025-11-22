El renovado Camp Nou será el escenario de un duelo muy especial este sábado 22 de noviembre: el Barcelona se enfrentará al Athletic Club. Este emotivo choque de LaLiga 2025/26, que ocurre tras la Fecha FIFA, será la primera vez que se midan en el estadio en más de dos años. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público estadounidense estará disponible a través de ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español), mientras que en Sudamérica se podrá seguir por la señal de DIRECTV Sports.

¿Dónde ver ESPN Select EN VIVO, el partido FC Barcelona vs. Athletic Club?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC FC Barcelona vs. Athletic Club en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona - Athletic Club Bilbao por la jornada 13 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

Podrás ver FC Barcelona vs. Athletic Club en vivo en estos dispositivos

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.