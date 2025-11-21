El FC Barcelona recibe al Athletic Club de Bilbao este sábado 22 de noviembre en un partido histórico por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/2026. El encuentro marca el esperado regreso de los Culés al renovado Spotify Camp Nou y se jugará a las 16:15 horas (hora de España), siendo un duelo crucial para la parte alta de la tabla. El Barça, dirigido por Hansi Flick, busca una victoria contundente para mantener la presión sobre el líder, mientras que el Athletic de Ernesto Valverde llega dispuesto a dar la sorpresa y luchar por puestos europeos. Si vives en Estados Unidos o México, te detallamos a qué hora y por dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao para que no te pierdas ni un solo instante.

ESPN Select transmite el partido FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao este sábado 22 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga EA Sports. (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP / Composición Gestión Mix)

Horario del FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao en USA y México

México (CDMX): 9:15 a.m. (Tiempo del Centro)

9:15 a.m. (Tiempo del Centro) Estados Unidos (ET): 10:15 a.m.

10:15 a.m. Estados Unidos (PT): 7:15 a.m.

7:15 a.m. España: 4:15 p.m.

Canales de TV y streaming para ver el FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao

México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita)

ESPN Select, ESPN App, ESPN Deportes y fuboTV (con prueba gratuita) España: DAZN, Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD

Conoce en qué canal TV y dónde ver FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO GRATIS, por la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el Camp Nou. (Foto: Composición Mag)

FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao: contexto del partido

El Barcelona llega con la misión de sumar de a tres y arrebatarle el liderato de LaLiga a su archirrival Real Madrid. La presencia de jugadores como Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Pedri será clave en el ataque culé para deleitar a su afición que los acompañará en el renovado Spotify Camp Nou.

Por su parte, el Athletic Club Bilbao necesita aguarle la fiesta a los azulgranas en la reapertura del remodelado Spotify Camp Nou y conseguir un triunfo para escalar posiciones a fin de colocarse en puestos de clasificación para la Champions League; sin embargo, su historial contra el Barça en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos no es nada favorable ya que acabaron con sendas derrotas.

Historial reciente de FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao

En los últimos cinco enfrentamientos por LaLiga, el FC Barcelona lleva tres victorias, una derrota y un empate ante Athletic. El último cruce entre ambos se disputó el pasado 25 de mayo de 2025, cuando los blaugranas golearon 3-0 a los Leones en el Estadio de San Mamés.

Próximos partidos del FC Barcelona y Athletic Club Bilbao

El FC Barcelona recibirá al Deportivo Alavés en la siguiente fecha de LaLiga.

recibirá al Deportivo Alavés en la siguiente fecha de LaLiga. El Athletic Club, en tanto, jugará de visitante ante el Levante.