Si hay un partido que promete grandes emociones este sábado 14 de febrero, ese sin duda es el Real Madrid vs. Real Sociedad por la Fecha 24 de LaLiga. El encuentro, que se disputará en el Santiago Bernabéu, arrancará a las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET y 2:00 pm en CDMX. Por suerte para ti, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Es necesario mencionar que el conjunto merengue llega al compromiso tras haber vencido 2-0 al Valencia en la jornada anterior, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero no la tendrá fácil porque su rival, la Real Sociedad, también viene de sumar de a tres: derrotó 3-1 al Elche en la fecha pasada.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.