Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs. Real Sociedad en directo. Te contamos los horarios, alineaciones y cómo ver LaLiga 2026 online. ¡No te pierdas ni una jugada del equipo merengue en esta batalla clave por el liderato! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
El Santiago Bernabéu se viste de gala este sábado 14 de febrero de 2026 a partir de las 9:00 pm (horario peninsular) / 3:00 pm ET / 2:00 pm (Tiempo del Centro de CDMX) para un duelo de alto voltaje entre el Real Madrid y la Real Sociedad por LaLiga. El equipo de Álvaro Arbeloa, que marcha segundo con 57 puntos, busca recortar distancias en la cima tras su sólida victoria ante el Valencia. Por su parte, el conjunto donostiarra llega motivado tras vencer en el derbi vasco y consolidarse en la octava posición. Si resides en Estados Unidos, este es el plato fuerte para disfrutar post-San Valentín con lo mejor del fútbol español.

¿Buscas dónde ver el Real Madrid hoy? Entérate de qué canal transmite el partido contra la Real Sociedad en EE. UU., México y España por LaLiga 2026. ¡Sintoniza la señal oficial y apoya a tu equipo en este choque imperdible! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Real Sociedad en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga este sábado 14 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

Posibles alineaciones del Real Madrid - Real Sociedad

  • Real Madrid: Courtois, Huijsen, Asencio, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé.
  • Real Sociedad: Álex Remiro; Sergio Gómez Martín, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu; Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi Etxaniz; Pablo Marín, Carlos Soler, Gonçalo Guedes; Mikel Oyarzabal.
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Real Sociedad?

Este sábado 14 de febrero se podrá ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
  • México: SKY Sports México, SKY+ e izzi
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
  • Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL
  • Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany
  • Argentina: ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina
  • Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
  • Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
  • Chile: ESPN Chile y Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
  • Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM
  • Costa Rica: Sky Sports Norte
  • El Salvador: Sky Sports Norte
  • Nicaragua: Sky Sports Norte
  • República Dominicana: Sky Sports Norte
