El Santiago Bernabéu se viste de gala este sábado 14 de febrero de 2026 a partir de las 9:00 pm (horario peninsular) / 3:00 pm ET / 2:00 pm (Tiempo del Centro de CDMX) para un duelo de alto voltaje entre el Real Madrid y la Real Sociedad por LaLiga. El equipo de Álvaro Arbeloa, que marcha segundo con 57 puntos, busca recortar distancias en la cima tras su sólida victoria ante el Valencia. Por su parte, el conjunto donostiarra llega motivado tras vencer en el derbi vasco y consolidarse en la octava posición. Si resides en Estados Unidos, este es el plato fuerte para disfrutar post-San Valentín con lo mejor del fútbol español.

¿Buscas dónde ver el Real Madrid hoy? Entérate de qué canal transmite el partido contra la Real Sociedad en EE. UU., México y España por LaLiga 2026. ¡Sintoniza la señal oficial y apoya a tu equipo en este choque imperdible! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid - Real Sociedad en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga este sábado 14 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Posibles alineaciones del Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois, Huijsen, Asencio, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé.

Real Sociedad: Álex Remiro; Sergio Gómez Martín, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu; Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi Etxaniz; Pablo Marín, Carlos Soler, Gonçalo Guedes; Mikel Oyarzabal.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid - Real Sociedad?

Este sábado 14 de febrero se podrá ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+ e izzi

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland y DAZN1 Germany

Argentina: ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina

Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte