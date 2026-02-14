¿Buscas dónde ver el Real Madrid hoy? Entérate de qué canal transmite el partido contra la Real Sociedad en EE. UU., México y España por LaLiga 2026. ¡Sintoniza la señal oficial y apoya a tu equipo en este choque imperdible! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
¿Buscas dónde ver el Real Madrid hoy? Entérate de qué canal transmite el partido contra la Real Sociedad en EE. UU., México y España por LaLiga 2026. ¡Sintoniza la señal oficial y apoya a tu equipo en este choque imperdible! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

El Real Madrid recibe al Real Sociedad en el Santiago Bernabéu este domingo por LaLiga EA Sports 2026, en un duelo de contrastes donde el poderío ofensivo merengue medirá la resistencia del Txuri-Urdinak urgido de puntos para seguir escalando posiciones en la tabla. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir la transmisión EN VIVO a las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT, mientras que en México el partido se verá a partir de las 2:00 p. m. (Tiempo del Centro de CDMX). Para los fanáticos en España, la cita es a las 21:00 horas (horario peninsular). Aunque el Madrid llega como claro favorito, el Real Sociedad podría dar la sorpresa.

Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs. Real Sociedad en directo. Te contamos los horarios, alineaciones y cómo ver LaLiga 2026 online. ¡No te pierdas ni una jugada del equipo merengue en esta batalla clave por el liderato! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
Sigue el minuto a minuto del Real Madrid vs. Real Sociedad en directo. Te contamos los horarios, alineaciones y cómo ver LaLiga 2026 online. ¡No te pierdas ni una jugada del equipo merengue en esta batalla clave por el liderato! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?

Para ver el partido Real Madrid vs. Real Sociedad desde España será a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2 (en zonas habilitadas).

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports en televisión y Sky+ e izzi por streaming.

Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de Sky Sports Norte.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)

Horarios y canales de transmisión de Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga

PaísHorarioCanal TV
España21:00 horasDAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos15:00 horas ET / 12:00 horas PTESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México14:00 horas CDMXSky Sports Mexico, Sky+ e izzi
Argentina17:00 horasESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina
Bolivia16:00 horasESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
Chile17:00 horasESPN Chile y Disney+ Premium Chile
Costa Rica14:00 horasSky Sports Norte
Colombia15:00 horasESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
Ecuador15:00 horasESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
El Salvador14:00 horasSky Sports Norte
Guatemala14:00 horasSky Sports Norte
Honduras14:00 horasSky Sports Norte
Paraguay17:00 horasESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
Perú15:00 horasESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
Uruguay17:00 horasESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
Venezuela16:00 horasESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista y SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio desde marzo de 2020. Tengo más de 15 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo especializado en la redacción de artículos de actualidad, deportes, ciencia, espectáculos y tecnología para audiencias hispanas en Estados Unidos, México y España.

TAGS