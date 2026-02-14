El Real Madrid recibe al Real Sociedad en el Santiago Bernabéu este domingo por LaLiga EA Sports 2026, en un duelo de contrastes donde el poderío ofensivo merengue medirá la resistencia del Txuri-Urdinak urgido de puntos para seguir escalando posiciones en la tabla. Si vives en Estados Unidos, podrás seguir la transmisión EN VIVO a las 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT, mientras que en México el partido se verá a partir de las 2:00 p. m. (Tiempo del Centro de CDMX). Para los fanáticos en España, la cita es a las 21:00 horas (horario peninsular). Aunque el Madrid llega como claro favorito, el Real Sociedad podría dar la sorpresa.
¿En qué canal ver Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga 2026?
Para ver el partido Real Madrid vs. Real Sociedad desde España será a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2 (en zonas habilitadas).
Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de Sky Sports en televisión y Sky+ e izzi por streaming.
Además, si te encuentras en Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador o cualquier parte de Centroamérica, será a través de Sky Sports Norte.
Horarios y canales de transmisión de Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga
|País
|Horario
|Canal TV
|España
|21:00 horas
|DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|15:00 horas ET / 12:00 horas PT
|ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00 horas CDMX
|Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi
|Argentina
|17:00 horas
|ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina
|Bolivia
|16:00 horas
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
|Chile
|17:00 horas
|ESPN Chile y Disney+ Premium Chile
|Costa Rica
|14:00 horas
|Sky Sports Norte
|Colombia
|15:00 horas
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|15:00 horas
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
|El Salvador
|14:00 horas
|Sky Sports Norte
|Guatemala
|14:00 horas
|Sky Sports Norte
|Honduras
|14:00 horas
|Sky Sports Norte
|Paraguay
|17:00 horas
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
|Perú
|15:00 horas
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
|Uruguay
|17:00 horas
|ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
|Venezuela
|16:00 horas
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter