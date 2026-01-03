El derbi catalán llega con más fuego que nunca este sábado al RCDE Stadium, donde el FC Barcelona vs. Espanyol paralizará LaLiga. El equipo de Hansi Flick lidera la tabla con 46 puntos, pero los “Periquitos” atraviesan una racha histórica situándose en la quinta posición. Con ocho victorias al hilo, el Barça busca consolidar su dominio ofensivo ante un rival que no le gana en casa desde 2007. Este duelo promete goles y mucha intensidad para abrir las emociones futbolísticas de este 2026. ¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? Si vives en México o Centroamérica, tu opción principal es a través de SKY Sports en vivo (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere). No te pierdas la oportunidad de ver a las estrellas blaugranas en directo este fin de semana.
El Barcelona llega con el mejor ataque del torneo tras marcar 51 goles, aunque su defensa ha mostrado grietas preocupantes recientemente. Por su parte, el Espanyol ha convertido su estadio en una verdadera fortaleza con seis victorias en sus últimos nueve compromisos locales. Este enfrentamiento es clave para las aspiraciones del Barça antes de viajar a Arabia Saudita para la Supercopa de España. La rivalidad regional y el gran momento de ambos clubes aseguran un espectáculo deportivo imperdible.
¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga EA Sports 2026?
Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Espanyol en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Dónde seguir SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Espanyol por streaming online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes
Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga EA Sports 2026
- Día: Sábado, 03 de diciembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Espanyol, por la fecha 18 de la Liga EA Sports 2026
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 14:00 (Ciudad de México)
- Lugar: RCDE Stadium, Barcelona (España)