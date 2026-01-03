SKY Sports EN VIVO: Cómo ver el partido Barcelona vs. Espanyol por Internet en México. Guía para mirar fútbol gratis online y seguir el derbi catalán este 03 de enero. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Gestión Mix
SKY Sports EN VIVO: Cómo ver el partido Barcelona vs. Espanyol por Internet en México. Guía para mirar fútbol gratis online y seguir el derbi catalán este 03 de enero. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

El derbi catalán llega con más fuego que nunca este sábado al RCDE Stadium, donde el FC Barcelona vs. Espanyol paralizará LaLiga. El equipo de Hansi Flick lidera la tabla con 46 puntos, pero los “Periquitos” atraviesan una racha histórica situándose en la quinta posición. Con ocho victorias al hilo, el Barça busca consolidar su dominio ofensivo ante un rival que no le gana en casa desde 2007. Este duelo promete goles y mucha intensidad para abrir las emociones futbolísticas de este 2026. ¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? Si vives en México o Centroamérica, tu opción principal es a través de SKY Sports en vivo (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere). No te pierdas la oportunidad de ver a las estrellas blaugranas en directo este fin de semana.

El Barcelona llega con el mejor ataque del torneo tras marcar 51 goles, aunque su defensa ha mostrado grietas preocupantes recientemente. Por su parte, el Espanyol ha convertido su estadio en una verdadera fortaleza con seis victorias en sus últimos nueve compromisos locales. Este enfrentamiento es clave para las aspiraciones del Barça antes de viajar a Arabia Saudita para la Supercopa de España. La rivalidad regional y el gran momento de ambos clubes aseguran un espectáculo deportivo imperdible.

El partido FC Barcelona vs. Espanyol ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)
El partido FC Barcelona vs. Espanyol ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga EA Sports 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Espanyol en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en y con una previa suscripción.

¿Dónde seguir SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Espanyol por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 80 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 1 dispositivo móvil
  • Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 100 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 2 dispositivos móviles
  • Precio: $ 499.00 pesos al mes
El FC Barcelona quiere conseguir una nueva victoria de visitante en LaLiga. (Foto: JOSE JORDAN / AFP)
El FC Barcelona quiere conseguir una nueva victoria de visitante en LaLiga. (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga EA Sports 2026

  • Día: Sábado, 03 de diciembre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Espanyol, por la fecha 18 de la Liga EA Sports 2026
  • Canal en México: SKY Sports HD
  • Streaming: SKY Plus
  • Hora: 14:00 (Ciudad de México)
  • Lugar: RCDE Stadium, Barcelona (España)
ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por TV y Online
El Barcelona se juega mucho este martes en LaLiga. El conjunto dirigido por Hansi Flick recibe al Atlético de Madrid en un duelo que puede marcar su rumbo inmediato. Con su tridente estelar —Yamal, Raphinha y Lewandowski— de nuevo listo para atacar, los azulgrana defenderán el liderato con 34 puntos, apenas uno por encima del Real Madrid y tres del propio Atlético. La transmisión EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE estará a cargo de ESPN, Disney Plus Premium, DAZN LaLiga TV, SKY Sports, DIRECTV Sports, ESPN Select y DGO. (VIDEO: X de @FCBarcelona_es / BARCA ONE)
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS