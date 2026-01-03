El Derbi de Cataluña vuelve a encender LaLiga en el arranque de 2026 con un duelo que promete emociones fuertes. FC Barcelona y Espanyol se verán las caras este sábado 3 de enero en el RCDE Stadium, en un partido correspondiente a la fecha 19 de LaLiga 2025-2026, que no solo paraliza a Cataluña, sino que capta la atención de todo el fútbol español. La rivalidad histórica añade un condimento especial a un encuentro que se jugará con estadio lleno y máxima tensión desde el primer minuto.

Más allá del orgullo, el choque tiene un enorme peso en la tabla de posiciones. Espanyol, ubicado en la quinta posición, atraviesa un gran momento y sabe que una victoria ante su eterno rival lo consolidaría en la zona alta de la clasificación. Los Pericos llegan con la confianza por las nubes tras tres triunfos consecutivos en LaLiga, incluyendo un resonante triunfo ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, con el que cerraron el 2025 de manera inmejorable.

Del otro lado estará un Barcelona líder, sólido y ambicioso, que quiere comenzar el nuevo año reafirmando su dominio en el campeonato. El equipo dirigido por Hansi Flick vive un presente ideal: cerró el 2025 con victorias ante Guadalajara en la Copa del Rey y frente a Villarreal por LaLiga, resultados que reforzaron su candidatura al título. En este contexto, el derbi no será solo una batalla de rivalidad, sino un duelo clave en la lucha por la cima del fútbol español.

¿Quieres ver el duelo en tu teléfono móvil, PC, tableta o televisor SmarTV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (canales 610 SD y 1610 HD) y la plataforma online de DIRECTV Go (DGO). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga 2025-26?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre FC Barcelona y Espanyol por la fecha 19 de LaLiga 2025-26.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga 2025-26?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el clásico entre FC Barcelona y Espanyol correspondiente a la jornada 19 de LaLiga 2025-26. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

FC Barcelona — Espanyol: horario, TV y dónde ver en vivo por LaLiga 2025

Horario : 17:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias)

: 17:00 horas de Buenos Aires; 21:00 del horario peninsular (20:00 en Islas Canarias) Fecha : Sábado 3 de enero de 2026

: Sábado 3 de enero de 2026 TV : DIRECTV Sports (DSports)

: DIRECTV Sports (DSports) Streaming : DIRECTV Go (DGO)

: DIRECTV Go (DGO) Estadio: RCDE Stadium