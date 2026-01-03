El derbi catalán es imperdible. Por eso te cuento que FC Barcelona y Espanyol medirán fuerzas este sábado 3 de enero por la Fecha 18 de LaLiga. ¿Dónde se enfrentarán? Pues en el RCDE Stadium. En esta nota podrás conocer a qué hora arrancará el compromiso y qué canal transmitirá el juego EN VIVO y EN DIRECTO.

El FC Barcelona quiere conseguir una nueva victoria de visitante en LaLiga. (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Es necesario mencionar que el conjunto culé llega al compromiso tras haber vencido 2-0 al Villarreal en la jornada anterior de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a su clásico rival, que también viene de sumar un triunfo en el torneo. En su caso, derrotó 2-1 al Athletic en la Fecha 17.

El partido FC Barcelona vs. Espanyol ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Espanyol en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Espanyol por la Fecha 18 de LaLiga este sábado 3 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Espanyol?

Este 3 de enero de 2026 se podrá ver el FC Barcelona vs. Espanyol por la Fecha 18 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+

México: Sky Sports México, Sky+

Francia: beIN Sports MAX 4, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany, Sky Go

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Rush Sports 2, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte