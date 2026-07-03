Piero Hatto
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El último juego de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio, no te pierdas el partido de , por la señal de Chilevisión desde Chile, a partir de las 21:30 horas de Santiago. La selección colombiana quiere mantener su invicto y lograr el acceso a los octavos de final del certamen, aunque en frente tiene a un complicado rival. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el partido minuto a minuto.

¿Cómo ver Chilevisión (CHV) En Vivo, Colombia vs. Ghana?

Chilevisión (CHV) estuvo disponible por señal abierta en todas las regiones de Chile. Asimismo, se transmite a través de la señal del mencionado canal desde el cableoperador de tu preferencia:

  • Canal 21 de Zapping TV
  • Canal 57 de TuVes HD
  • Canal 66 de Entel
  • Canales 21 SD y 27 HD de GTD/Telsur
  • Canales 15 SD y 515 HD de Mundo
  • Canales 55 SD y 555 HD de Claro TV
  • Canales 21 SD y 711 HD de VTR en la ciudad de Santiago
  • Canales 121 SD y 811 HD de Movistar
  • Canales 151 SD y 1151 HD de DirecTV

Chilevisión por señal abierta

  • 11 (Santiago)
  • 11.1 (Santiago)
  • 9.1 (Arica)
  • 4.1 (Iquique)
  • 11.1 (Pozo Almonte)
  • 2.1 (Calama)
  • 7.1 (Antofagasta)
  • 2.1 (Copiapó)
  • 13.1 (Huasco)
  • 5.1 (Vallenar)
  • 2.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 8.1 (Ovalle)
  • 2.1 (Quillota-La Calera)
  • 10.1 (Valparaíso)
  • 10.1 (Rancagua)
  • 5.1 (Pichilemu)
  • 4.1 (Cauquenes)
  • 5.1 (Constitución)
  • 11.1 (Chillán)
  • 7.1 (Concepción)
  • 5.1 (Lebu)
  • 2.1 (Angol)
  • 11.1 (Temuco)
  • 2.1 (Villarrica-Pucón)
  • 10.1 (Valdivia)
  • 7.1 (Osorno)
  • 10.1 (Puerto Montt)
  • 7.1 (Punta Arenas)

La se podrá ver a través de tu dispositivo móvil (iOS y Android), PC, tablets y Smart TV.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Fecha: Viernes 03 de julio de 2026
  • Horario: 21:30 horas Santiago de Chile
  • Canal TV: Chilevisión
  • Streaming: MiCHV
  • Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos
GOL CARACOL, CANAL RCN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, DIRECTV EN VIVO — ver partido Colombia vs. Ghana por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
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