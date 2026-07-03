El último juego de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio, no te pierdas el partido de Colombia vs. Ghana en vivo y en directo , por la señal de Chilevisión desde Chile, a partir de las 21:30 horas de Santiago . La selección colombiana quiere mantener su invicto y lograr el acceso a los octavos de final del certamen, aunque en frente tiene a un complicado rival. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el partido minuto a minuto.

¿Cómo ver Chilevisión (CHV) En Vivo, Colombia vs. Ghana?

Chilevisión (CHV) estuvo disponible por señal abierta en todas las regiones de Chile. Asimismo, se transmite a través de la señal del mencionado canal desde el cableoperador de tu preferencia:

Canal 21 de Zapping TV

Canal 57 de TuVes HD

Canal 66 de Entel

Canales 21 SD y 27 HD de GTD/Telsur

Canales 15 SD y 515 HD de Mundo

Canales 55 SD y 555 HD de Claro TV

Canales 21 SD y 711 HD de VTR en la ciudad de Santiago

Canales 121 SD y 811 HD de Movistar

Canales 151 SD y 1151 HD de DirecTV

Chilevisión por señal abierta

11 (Santiago)

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

La señal de Chilevisión ONLINE se podrá ver a través de tu dispositivo móvil (iOS y Android), PC, tablets y Smart TV.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Viernes 03 de julio de 2026

Viernes 03 de julio de 2026 Horario: 21:30 horas Santiago de Chile

21:30 horas Santiago de Chile Canal TV: Chilevisión

Chilevisión Streaming: MiCHV

MiCHV Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)