El último juego de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Este viernes 3 de julio, no te pierdas el partido de Colombia vs. Ghana en vivo y en directo, por la señal de Chilevisión desde Chile, a partir de las 21:30 horas de Santiago. La selección colombiana quiere mantener su invicto y lograr el acceso a los octavos de final del certamen, aunque en frente tiene a un complicado rival. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el partido minuto a minuto.
¿Cómo ver Chilevisión (CHV) En Vivo, Colombia vs. Ghana?
Chilevisión (CHV) estuvo disponible por señal abierta en todas las regiones de Chile. Asimismo, se transmite a través de la señal del mencionado canal desde el cableoperador de tu preferencia:
- Canal 21 de Zapping TV
- Canal 57 de TuVes HD
- Canal 66 de Entel
- Canales 21 SD y 27 HD de GTD/Telsur
- Canales 15 SD y 515 HD de Mundo
- Canales 55 SD y 555 HD de Claro TV
- Canales 21 SD y 711 HD de VTR en la ciudad de Santiago
- Canales 121 SD y 811 HD de Movistar
- Canales 151 SD y 1151 HD de DirecTV
Chilevisión por señal abierta
- 11 (Santiago)
- 11.1 (Santiago)
- 9.1 (Arica)
- 4.1 (Iquique)
- 11.1 (Pozo Almonte)
- 2.1 (Calama)
- 7.1 (Antofagasta)
- 2.1 (Copiapó)
- 13.1 (Huasco)
- 5.1 (Vallenar)
- 2.1 (La Serena-Coquimbo)
- 8.1 (Ovalle)
- 2.1 (Quillota-La Calera)
- 10.1 (Valparaíso)
- 10.1 (Rancagua)
- 5.1 (Pichilemu)
- 4.1 (Cauquenes)
- 5.1 (Constitución)
- 11.1 (Chillán)
- 7.1 (Concepción)
- 5.1 (Lebu)
- 2.1 (Angol)
- 11.1 (Temuco)
- 2.1 (Villarrica-Pucón)
- 10.1 (Valdivia)
- 7.1 (Osorno)
- 10.1 (Puerto Montt)
- 7.1 (Punta Arenas)
La señal de Chilevisión ONLINE se podrá ver a través de tu dispositivo móvil (iOS y Android), PC, tablets y Smart TV.
Horarios, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Viernes 03 de julio de 2026
- Horario: 21:30 horas Santiago de Chile
- Canal TV: Chilevisión
- Streaming: MiCHV
- Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos