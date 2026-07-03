Después de superar con autoridad una exigente fase de grupos, Colombia llega a la etapa donde ya no existe margen de error. La selección de Néstor Lorenzo se enfrenta este viernes 3 de julio a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un duelo que marcará el inicio de su camino en las rondas de eliminación directa. El encuentro se disputará desde las 20:30 horas de Bogotá (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) en el Kansas City Stadium, donde la Tricolor intentará confirmar el gran nivel mostrado en el Grupo K y dar un paso más hacia el objetivo de alcanzar las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

La campaña colombiana hasta ahora ha sido una de las más consistentes del torneo. El combinado cafetero terminó invicto y se quedó con el primer lugar de su grupo por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo, resultados que han fortalecido la confianza de un plantel liderado por Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz. Del otro lado estará Ghana, una selección que logró avanzar como uno de los mejores terceros y que buscará apoyarse en la experiencia de Thomas Partey, Jordan Ayew y Antoine Semenyo para sorprender a uno de los equipos que mejor impresión dejó en la primera ronda.

Si buscas dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde Colombia, Estados Unidos, España, México, Chile y el resto de Latinoamérica.

En Colombia, la expectativa es enorme después de la clasificación como líder de grupo. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play, Ditu, DIRECTV Sports Colombia y DGO, señales que ofrecerán cobertura completa de uno de los encuentros más importantes para la selección cafetera en este Mundial.

En España, los seguidores del torneo tendrán acceso al partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar Plus+, plataformas que cuentan con la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 y que emitirán el duelo entre colombianos y ghaneses para todo el territorio español.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana a través de Telemundo, mientras que FOX Network ofrecerá la señal en inglés. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, Peacock, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.

En México, los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir el partido mediante Canal 5, TUDN, SKY Sports y ViX Premium, operadores que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 para territorio mexicano.

Mientras tanto, en Sudamérica, países como Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la transmisión de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Perú, el encuentro podrá verse mediante América Televisión, América TVGO, ESPN, Disney+ Premium, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales nacionales y regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tendrán acceso al encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

País Hora TV Streaming Colombia 20:30 Caracol TV, RCN TV, DSports Caracol Play, Ditu, DGO Perú 20:30 América TV, ESPN, DSports América TVGO, Disney+, DGO, Paramount+ Ecuador 20:30 Teleamazonas, DSports DGO, Paramount+ Venezuela 21:30 DSports Venezuela DGO Chile 22:30 Chilevisión, DSports DGO, Paramount+ Argentina 22:30 Telefe, TyC Sports, DSports DGO, Flow, TyC Sports Play, Paramount+ Uruguay 22:30 DSports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Paraguay 22:30 GEN, Trece, Unicanal — Bolivia 21:30 Unitel, Red Uno Tigo Sports, Entel TV México (CT) 19:30 Canal 5, TUDN, SKY Sports ViX Premium Estados Unidos (ET) 21:30 FOX Network, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV Estados Unidos (PT) 18:30 FOX Network, Telemundo FOX One, Peacock, fuboTV España 03:30 Movistar Plus+ DAZN Spain, DAZN Mundial Costa Rica 19:30 Teletica Canal 7 TDMAX Guatemala 19:30 Tigo Sports Guatemala — Honduras 19:30 Tigo Sports Honduras — El Salvador 19:30 Tigo Sports El Salvador — Nicaragua 19:30 Tigo Sports Nicaragua — Panamá 20:30 RPC TV, TVN Panamá, TVMax Medcom GO República Dominicana 21:30 CDN Deportes — Puerto Rico 21:30 Telemundo Puerto Rico Peacock

Canales de FOX y Telemundo para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias alternativas para seguir el partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y el relato completo de un partido que podría definir el futuro de la selección colombiana en el torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO en Estados Unidos

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Chicago FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Atlanta FOX, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes

Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos

Ciudad Hora Nueva York 9:30 p.m. ET Miami 9:30 p.m. ET Orlando 9:30 p.m. ET Tampa 9:30 p.m. ET Atlanta 9:30 p.m. ET Dallas 8:30 p.m. CT Houston 8:30 p.m. CT Chicago 8:30 p.m. CT Denver 7:30 p.m. MT Phoenix 6:30 p.m. MST Los Ángeles 6:30 p.m. PT San Francisco 6:30 p.m. PT Seattle 6:30 p.m. PT Las Vegas 6:30 p.m. PT

Horarios para ver Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy

País Hora Colombia 20:30 Perú 20:30 Ecuador 20:30 Panamá 20:30 México (CT) 19:30 Bolivia 21:30 Venezuela 21:30 Chile 22:30 Argentina 22:30 Uruguay 22:30 Paraguay 22:30 Brasil 22:30 Estados Unidos (ET) 9:30 p.m. Estados Unidos (PT) 6:30 p.m. España 03:30 (sábado 4 de julio)

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

La selección colombiana afronta uno de sus compromisos más importantes del Mundial 2026 después de finalizar en el primer lugar del Grupo K. Los aficionados de la Tricolor tendrán acceso a una amplia cobertura televisiva y digital para seguir cada detalle del encuentro frente a Ghana desde Kansas City.

La transmisión oficial estará disponible mediante Caracol TV, RCN Televisión y Deportes RCN. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Caracol Play y Ditu.

Los usuarios de televisión por suscripción también podrán acceder a la señal de DIRECTV Sports Colombia (DSports) y a la plataforma DGO.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Colombia

Caracol TV

RCN Televisión

Deportes RCN

DIRECTV Sports Colombia

Streaming en Colombia

Caracol Play

Ditu

DGO

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Estados Unidos?

La comunidad colombiana en Estados Unidos tendrá múltiples opciones para seguir el duelo desde Kansas City. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Estados Unidos

Telemundo

FOX Network

Streaming en Estados Unidos

FOX One

Peacock

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Radio

Fútbol de Primera

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en España?

Los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde España podrán ver el partido mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en España

Movistar Plus+

Streaming en España

DAZN Mundial

DAZN Spain

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en México?

La transmisión del partido estará disponible mediante televisión abierta, canales deportivos de paga y plataformas de streaming con cobertura oficial del Mundial 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en México

Canal 5

TUDN

SKY Sports

Streaming en México

ViX Premium

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Perú?

Los aficionados peruanos tendrán una de las coberturas más amplias de Sudamérica para seguir el encuentro entre colombianos y ghaneses.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Perú

América Televisión

ESPN

DIRECTV Sports Perú

Streaming en Perú

América TVGO

Disney+ Premium

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Chile?

Chile contará con transmisión mediante televisión abierta y televisión de paga para seguir el compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

Streaming en Chile

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Argentina?

Los campeones del mundo también podrán seguir el encuentro mediante señales deportivas y plataformas digitales que cuentan con los derechos del torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Argentina

Telefe

TyC Sports

DIRECTV Sports Argentina

Streaming en Argentina

DGO

Flow

TyC Sports Play

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Ecuador?

La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante televisión abierta y plataformas digitales especializadas en la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

Streaming en Ecuador

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro entre Colombia y Ghana mediante la cobertura de DIRECTV Sports, operador que forma parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Sudamérica. Además, distintas plataformas digitales ofrecerán acceso online al compromiso desde cualquier dispositivo compatible.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

Streaming en Uruguay

DGO

AUF TV

Paramount+

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Venezuela?

La audiencia venezolana tendrá acceso al partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 mediante la señal de DIRECTV Sports Venezuela, además de la plataforma digital que acompaña la cobertura del torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

Streaming en Venezuela

DGO

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Bolivia?

Los seguidores bolivianos podrán seguir el partido mediante televisión abierta y servicios deportivos disponibles en el país. La cobertura incluirá la previa, el desarrollo del encuentro y el análisis posterior desde Kansas City.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Bolivia

Unitel

Red Uno

Streaming en Bolivia

Tigo Sports

Entel TV

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Paraguay?

Paraguay contará con varias señales nacionales para seguir el compromiso entre colombianos y ghaneses por la ronda de eliminación directa de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Paraguay

GEN

Trece

Unicanal

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Costa Rica?

La audiencia costarricense podrá seguir el partido mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial, que ofrecerán cobertura completa de este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Costa Rica

Teletica Canal 7

Streaming en Costa Rica

TDMAX

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Panamá?

Los aficionados panameños tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a la cobertura de las principales cadenas de televisión del país y sus servicios digitales asociados.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Panamá

RPC TV

TVN Panamá

TVMax

Streaming en Panamá

Medcom GO

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Guatemala?

Los seguidores del Mundial en Guatemala podrán ver el encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports, operador que cuenta con cobertura de los principales partidos del torneo.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Guatemala

Tigo Sports Guatemala

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Honduras?

La transmisión para Honduras estará disponible a través de Tigo Sports, señal encargada de llevar la cobertura de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Honduras

Tigo Sports Honduras

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en El Salvador?

Los aficionados salvadoreños podrán seguir el duelo entre Colombia y Ghana mediante la programación de Tigo Sports, que ofrecerá la cobertura completa del encuentro.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en El Salvador

Tigo Sports El Salvador

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Nicaragua?

En Nicaragua, los espectadores podrán acceder a la transmisión del partido mediante Tigo Sports, operador que forma parte de la cobertura regional del Mundial 2026.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en República Dominicana?

La audiencia dominicana podrá seguir todas las incidencias del partido mediante CDN Deportes, una de las principales señales deportivas disponibles en el país.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en República Dominicana

CDN Deportes

¿En qué canal transmiten Colombia vs. Ghana EN VIVO hoy en Puerto Rico?

La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el encuentro mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura mundialista para Estados Unidos, incluyendo televisión y servicios de streaming.

Canales para ver Colombia vs. Ghana en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

Streaming en Puerto Rico

Peacock

Telemundo Deportes En Vivo