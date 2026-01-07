El derbi madrileño aterriza en Arabia Saudí con aroma a gran cita y tintes de examen definitivo para dos proyectos que buscan empezar 2026 levantando un título. Sin Kylian Mbappé, la responsabilidad creativa y emocional del Real Madrid recae en un Vinícius Jr. llamado a ser el gran agitador del choque, dispuesto a asumir todos los focos en un contexto de máxima presión. Al otro lado, un Atlético que mezcla frustración e ilusión pretende transformar su irregularidad liguera en espíritu competitivo a partido único, en un escenario que invita a las gestas.​

El conjunto de Xabi Alonso llega lanzado tras el contundente 5-1 al Real Betis, una goleada que no solo alivió tensiones sino que presentó en sociedad a Gonzalo García, el canterano que firmó un hat-trick en su debut profesional y que ahora se planta en Yeda como la gran sorpresa de la convocatoria. Con Mbappé fuera de combate, el joven delantero se gana el derecho a soñar con otra noche grande, esta vez ante un rival de máximo nivel y en un escaparate global. El mensaje es claro: el Real Madrid no renuncia a su gen competitivo, incluso cuando el plan inicial se ve sacudido por las bajas.​

El Atlético, por su parte, llega empujado por el carácter de Simeone y la necesidad de reivindicarse ante un enemigo íntimo que le ha golpeado con dureza en citas recientes. Con Alexander Sørloth en racha y Julián Álvarez aportando movilidad y colmillo, los rojiblancos amenazan con un frente ofensivo capaz de castigar cualquier desajuste blanco. En un King Abdullah Sports City que ya se ha acostumbrado a albergar noches de Supercopa, el guion propone intensidad, duelos individuales al límite y un protagonista claro en la pizarra madridista: el desequilibrio permanente de Vinícius Jr. y la irrupción de Gonzalo García en un escenario de élite.​

Horario: ¿cuándo y a qué hora es el Real Madrid — Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026?

El Real Madrid — Atlético de Madrid se disputará este jueves 8 de enero en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudí, en el King Abdullah Sports City, por las semifinales de la Supercopa de España 2025/26. Para el público español, el encuentro está programado a las 20:00 horas, un horario estelar que permitirá seguir el derbi en pleno prime time, mientras que en América se adapta a la franja de la tarde según cada país. Será un duelo a partido único: el ganador avanzará a la final del domingo 11 de enero en el mismo escenario.​

España: 20:00 horas​

México: 13:00 horas

Estados Unidos (ET): 14:00 horas

Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala): 13:00 horas​

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas​

Bolivia / Venezuela: 13:00 horas​

Argentina / Chile / Uruguay / Paraguay: 16:00 horas​

Televisión: ¿dónde ver en vivo el Real Madrid — Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026?

En España, el derbi de Supercopa se verá en directo a través de la señal de Movistar Plus+, concretamente en el canal de fútbol que emite la Supercopa en el dial 54 de Movistar y dial 110 de Orange TV para el paquete LALIGA por M+. La emisión estará disponible para todos los clientes con acceso al fútbol dentro de la plataforma, incluyendo la cobertura previa y el postpartido.​

España: Movistar Plus+ (canal LALIGA por M+, dial 54 en Movistar; dial 110 en Orange TV)​

Estados Unidos: ESPN 2 y ESPN Deportes (TV); ESPN App y fuboTV (streaming)​

México: SKY Sports México (TV)​

Centroamérica: SKY Sports (señal regional de SKY para Centroamérica)​

Sudamérica (países con señal ESPN): ESPN / ESPN 2 (según parrilla local) y Star+ como opción de streaming en varios mercados de la región.​

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Atlético Madrid

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Conor Gallagher, Álex Baena; Julián Álvarez, Alexander Sørloth.​

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Gonzalo García, Vinícius Jr.