El derbi madrileño llega con toda la emoción de la semifinal de la Supercopa de España este jueves 8 de enero. ¿Quieres ver el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? Si resides en México o Centroamérica, tu opción principal es a través de SKY Sports en vivo (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere). No te pierdas ni un segundo de la acción desde el King Abdullah Sports City conectándote desde cualquier dispositivo con internet. Prepárate para disfrutar del primer gran clásico del 2026 con la mejor calidad de imagen y comentarios expertos en directo. Asegura tu acceso online y vive la intensidad del fútbol español desde donde estés con la cobertura más completa.

La gran incógnita para Xabi Alonso es la presencia de Kylian Mbappé, quien lucha contra el tiempo para llegar al once titular merengue. De no estar listo, el joven Gonzalo García apunta a ser el reemplazo tras su espectacular racha goleadora en LaLiga recientemente. Por su parte, el “Cholo” Simeone busca aprovechar el mercado invernal para reforzar a un Atlético que llega motivado tras su buen papel en el torneo local. Este duelo definirá el rumbo de la temporada para ambos estrategas en un torneo que no permite margen de error para los grandes. Sigue nuestra cobertura para conocer las alineaciones oficiales y el minuto a minuto de este esperado choque de gigantes.

¡Derbi Madrileño! Revisa a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy en USA y México por la Supercopa. Horarios y señales de TV para no perderte este choque de gigantes. | Crédito: laliga.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Atlético Madrid en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde seguir SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Conoce los horarios por país para ver el derbi entre Atlético Madrid vs. Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. (Foto: Juanjo Martín / EFE)

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España

Día: Jueves, 08 de enero de 2026

Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid, por las semifinales de la Supercopa de España

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 13:00 (Ciudad de México)

Lugar: King Abdullah Sports City, Yidda (Arabia Saudita)