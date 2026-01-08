El derbi madrileño llega con toda la emoción de la semifinal de la Supercopa de España este jueves 8 de enero. ¿Quieres ver el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? Si resides en México o Centroamérica, tu opción principal es a través de SKY Sports en vivo (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere). No te pierdas ni un segundo de la acción desde el King Abdullah Sports City conectándote desde cualquier dispositivo con internet. Prepárate para disfrutar del primer gran clásico del 2026 con la mejor calidad de imagen y comentarios expertos en directo. Asegura tu acceso online y vive la intensidad del fútbol español desde donde estés con la cobertura más completa.
La gran incógnita para Xabi Alonso es la presencia de Kylian Mbappé, quien lucha contra el tiempo para llegar al once titular merengue. De no estar listo, el joven Gonzalo García apunta a ser el reemplazo tras su espectacular racha goleadora en LaLiga recientemente. Por su parte, el “Cholo” Simeone busca aprovechar el mercado invernal para reforzar a un Atlético que llega motivado tras su buen papel en el torneo local. Este duelo definirá el rumbo de la temporada para ambos estrategas en un torneo que no permite margen de error para los grandes. Sigue nuestra cobertura para conocer las alineaciones oficiales y el minuto a minuto de este esperado choque de gigantes.
¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España?
Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Atlético Madrid en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Dónde seguir SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por streaming online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes
Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Atlético Madrid por la semifinal de la Supercopa de España
- Día: Jueves, 08 de enero de 2026
- Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid, por las semifinales de la Supercopa de España
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 13:00 (Ciudad de México)
- Lugar: King Abdullah Sports City, Yidda (Arabia Saudita)