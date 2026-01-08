Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán una nueva edición del derbi madrileño, aunque esta vez lejos de la capital española. El encuentro se disputará en el estadio King Abdullah Sports City, en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

El partido se jugará este jueves 8 de enero (20:00, horario peninsular; 2:00 p. m. ET / 11:00 a. m. PT), por las semifinales de la Supercopa de España 2026. ¿Quieres saber en qué canal ver el duelo? A continuación, te contamos cuáles son las señales oficiales para seguirlo desde tu televisor, teléfono celular, tablet o PC, según el país en el que te encuentres.

En España, el cotejo entre Real Madrid y Atlético de Madrid se verá por Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar / dial 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (dial 440 de Movistar / dial 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (dial 57 de Movistar / dial 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar (canal 146) y Movistar Plus+.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el partido será televisado por ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y la app de ESPN. En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana, la transmisión estará a cargo de SKY Sports y SKY Plus.

En Sudamérica, la señal del Real Madrid vs. Atlético de Madrid estará disponible tanto en canales de señal abierta como en cable y plataformas de streaming, según el país. En Perú se verá de forma gratuita a través de América Televisión (canal 4); en Venezuela, por Meridiano TV y Venevisión.

En Colombia, el encuentro irá por Win Sports; en Ecuador, por El Canal del Fútbol (ECDF); y en Uruguay, Paraguay y Argentina, por Flow Sports TV.

Por el momento, no se ha confirmado transmisión para Chile y Bolivia.

