Dos campeonas de distintas eras y estilos se medirán por el título del peso mosca femenino en uno de los combates más esperados del año. Valentina Shevchenko, la actual reina de la división, defenderá su cinturón frente a Zhang Weili, excampeona del peso paja que busca escribir un nuevo capítulo en su legado. El duelo se realizará este sábado 15 de noviembre (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) por la pelea coestelar del UFC 322, en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.
Shevchenko llega con 23 victorias y 4 derrotas, y una reputación construida a base de técnica, control y dominio absoluto del octágono. Su estilo minucioso y su sentido del tiempo la han convertido en una referencia de excelencia. En cada defensa, la campeona demuestra por qué su reinado es sinónimo de constancia y perfección estratégica, una atleta que encuentra calma incluso en el caos del combate.
Zhang Weili, por su parte, dejó vacante su cinturón del peso paja para subir de categoría y desafiar a la campeona mosca. Con 24 triunfos y 3 derrotas, la peleadora china encarna el poder, la agresividad y la evolución moderna del MMA. Su explosividad, combinada con una preparación física sobresaliente, la convierte en una amenaza tangible desde el primer intercambio. Este salto de división no solo representa un reto deportivo, sino también una declaración de ambición.
¿Quién ganó la pelea Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang en vivo? Resultados del UFC 322 en directo
En este espacio puedes consultar el resultado final de la pelea Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang en vivo y en directo por la coestelar del UFC 322.
|División
|Pelea
|Resultado final
|Peso mosca femenino
|Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang
|—
¿Quién es favorita para ganar la pelea? Pronóstico del UFC 322: Shevchenko vs. Zhang
El emparejamiento entre Shevchenko y Weili promete un contraste táctico de alto nivel: precisión y paciencia frente a presión constante y potencia. Los analistas destacan que la clave del combate puede radicar en el manejo de la distancia. Si Valentina logra mantener la pelea en su rango, reforzará su dominio; si Zhang consigue acortar los espacios, su ritmo incesante podría cambiar el rumbo del enfrentamiento.
En una cartelera ya cargada de expectativas, esta pelea coestelar del UFC 322 podría redefinir el panorama del MMA femenino. Dos atletas excepcionales, dos estilos opuestos y un solo objetivo: dejar una marca imborrable en la historia del deporte.
Cartelera completa del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev
Cartelera principal (Inicio 10 p.m. ET / 7 p.m. PT - ESPN+ PPV)
- Peso wélter — Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev (por el título mundial)
- Peso mosca femenino — Valentina Shevchenko vs Zhang Weili (por el título mundial)
- Peso wélter — Sean Brady vs Michael Morales
- Peso wélter — Leon Edwards vs Carlos Prates
- Peso ligero (catchweight) — Beneil Dariush vs Benoît Saint-Denis
Cartelera preliminar (Inicio 8 p.m. ET / 5 p.m. PT - ESPN+ y UFC Fight Pass)
- Peso medio — Bo Nickal vs Rodolfo Vieira
- Peso medio — Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues
- Peso mosca femenino — Erin Blanchfield vs Tracy Cortez
- Peso pluma — Malcolm Wellmaker vs Ethyn Ewing
- Peso medio — Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert
- Peso pluma — Pat Sabatini vs Chepe Mariscal
- Peso paja femenino — Angela Hill vs Fatima Kline
- Peso medio — Baisangur Susurkaev vs Eric McConico
- Peso ligero — Viacheslav Borshchev vs Matheus Camilo