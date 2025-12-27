El boxeo mundial se prepara para una noche de alto voltaje este sábado 27 de diciembre , cuando Naoya Inoue y Alan Picasso se enfrenten en el Mohammed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, en uno de los combates más atractivos del cierre de año. El japonés, considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, expone su dominio absoluto frente al invicto mexicano, una de las grandes promesas del boxeo latinoamericano. Es un duelo que cruza experiencia, poder y técnica contra juventud, ambición y hambre de gloria, con títulos mundiales y prestigio internacional en juego.

Alan David Picasso llega a la cita como uno de los boxeadores mexicanos más sólidos del peso supergallo. Nacido en Ciudad de México en el año 2000, el púgil ha mantenido su invicto desde su debut profesional en 2017, acumulando un récord de 32 victorias, un empate y ninguna derrota, con 17 nocauts que reflejan una pegada cada vez más efectiva.

Su crecimiento ha sido metódico, pasando de carteleras locales a combates de mayor exigencia, apoyado en su físico imponente para la división, disciplina táctica y capacidad para sostener altos ritmos de pelea. Enfrentar a Naoya Inoue representa el desafío más grande de su trayectoria y el punto culminante de un camino recorrido sin atajos.

La pelea de Naoya Inoue vs David Picasso se llevará a cabo el sábado 27 de diciembre de 2025 (Foto: BoxingNewsED)

La pelea ya empezó y aquí te contaremos EN VIVO y EN DIRECTO todos los resultados de la cartelera , round a round, y te diremos quién ganó la pelea principal entre Naoya Inoue y Alan Picasso, además de los momentos más destacados de la velada en Riad.

A qué hora inició la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso en Riad

La velada de boxeo en Riad, Arabia Saudita, que tiene como combate estelar el duelo entre Naoya Inoue y Alan Picasso, inició durante la madrugada del 27 de diciembre para el continente americano.

En México (tiempo del centro), la transmisión comenzó alrededor de las 3:00 a.m., mientras que en el horario del Este de Estados Unidos (ET) arrancó cerca de las 4:00 a.m. La pelea principal estaba programada para disputarse varias horas después, aproximadamente entre 7:00 a.m. en México y 8:00 a.m. ET, dependiendo de la duración de los combates previos de la cartelera.

¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso en Riad?

Una vez que finalice el combate estelar en Riad, esta nota será actualizada de inmediato con el resultado oficial, el nombre del ganador de la pelea entre Naoya Inoue y Alan Picasso y los detalles más importantes del desenlace.

Resultados de la cartelera de Naoya Inoue vs David Picasso EN VIVO

Naoya Inoue vs. David Alan Picasso - Títulos WBC, WBA, IBF y WBO del peso supergallo

Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández - Peso supergallo

Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji - Campeonato mundial IBF peso supermosca

Taiga Imanaga vs. Eridson García - Peso superpluma

Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana - Peso supergallo