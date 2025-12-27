El mundo del boxeo se detiene este sábado 27 de diciembre de 2025 con el esperado evento “The Ring V: Night of the Samurai”. Desde la Mohammed Abdo Arena en Riad, Arabia Saudita, el japonés Naoya Inoue pondrá en juego su estatus como el mejor libra por libra del planeta. “The Monster”, campeón indiscutido de peso supergallo, llega con un récord impecable de 31-0 tras dominar recientemente a Murodjon Akhmadaliev. Esta vez, el nipón busca reafirmar su legado ante un joven guerrero mexicano que no conoce la derrota y sueña con hacer historia.

El retador, Alan David Picasso, llega a esta cita con una impresionante marca de 32-0-1 y la determinación de dar la sorpresa del año. Aunque el capitalino ha operado en niveles menos exigentes, sus victorias sobre Azat Hovhannisyan y Kyonosuke Kameda le han dado el impulso necesario para retar al gigante asiático. A sus 25 años, Picasso enfrenta el desafío de su vida ante un Inoue que ha sobrevivido a caídas inesperadas pero que siempre termina imponiendo su demoledora pegada. Para el mexicano, esta es la oportunidad de destronar al monarca absoluto en el corazón del desierto.

Si vives en Estados Unidos, podrás seguir toda la acción de esta espectacular cartelera a través de DAZN Pay-Per-View. Como gran noticia para los fanáticos, el evento estará incluido sin costo adicional para los suscriptores del nuevo nivel “Ultimate Tier” de la plataforma. La función no solo presenta el choque estelar, sino que está repleta de talento internacional que garantiza una velada de alto impacto desde Riad. No te pierdas la transmisión en vivo y descubre si el “Rey David” Picasso puede frenar al invicto samurái en una noche que promete ser histórica.

El 2025 en el boxeo tendrá un cierre en el primer nivel este sábado 27 de diciembre en Riad, que acogerá el último gran evento pugilístico del año. Naoya Inoue, uno de los mejores luchadores del momento, expondrá su corona indiscutida del peso supergallo ante el mexicano David Alan Picasso. 'The Monster' es el claro favorito y en la misma cartelera también pelea Junto Nakatani. Si ambos ganan, se verán en 2026. | Crédito: Rey David Picasso / Facebook

¿A qué hora empieza y dónde ver la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso?

Toda la cartelera, que inicia a las 4:00 a.m. ET, 3:00 a.m. CT, 2:00 a.m. MT y 1:00 p.m. PT, se transmite en DAZN Pay-Per-View para todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Los aficionados del boxeo solo necesitan una suscripción activa a DAZN y luego comprar el PPV por separado para disfrutar tanto de la acción en los combates preliminares como el evento principal.

Esta es la cartelera completa de la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso

Evento estelar

Naoya Inoue vs. David Alan Picasso - Pelea por los títulos mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo

Co-estelar

Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández - Pelea de peso supergallo

Preliminares

Willibaldo García vs. Kenshiro Teraji - Pelea por el campeonato mundial FIB del peso supermosca

Taiga Imanaga vs. Eridson García - Pelea de peso superpluma

Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana - Pelea de peso supergallo.

¿Cómo quedó la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso? Resultados de la cartelera de boxeo

Categoría / División Pelea de boxeo Resultado final Pelea por los campeonatos mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo Naoya Inoue vs. Alan Picasso -- Pelea de peso supergallo Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández -- Pelea por el campeonato mundial FIB del peso supermosca Willibaldo García vs. Kenshiro Teraji -- Pelea de peso superpluma Taiga Imanaga vs. Eridson García -- Pelea de peso supergallo Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana --