Este sábado 27 de diciembre, Naoya Inoue y Alan Picasso protagonizarán una emocionante pelea en el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de ‘The Ring V: Night of the Samurai’. Si te interesa ver el enfrentamiento EN VIVO, esta nota es para ti, ya que aquí te daré a conocer los horarios por país y dónde mirar el espectáculo EN DIRECTO. Además, descubrirás qué otras peleas habrá en el evento del fin de semana.

Es necesario indicar que el combate estelar marcará el final del boxeo de primer nivel en 2025. A su vez, te recalco que el luchador japonés, que pondrá en juego su título indiscutido del peso supergallo, es favorito frente a su rival mexicano. Y es que el atleta nipón es considerado como uno de los mejores libra por libra del mundo.

La pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso ha generado mucha expectativa entre los amantes de las luchas. (Foto: @ringmagazine / @daznboxing / @reydavidpicasso / @matchroomboxing en Instagram)

Horarios para ver ‘The Ring V: Night of the Samurai’ / Naoya Inoue vs. Alan Picasso

En este punto de la nota vas a poder conocer a qué hora iniciará el evento ‘The Ring V: Night of the Samurai’ este sábado 27 de diciembre en distintas partes del mundo.

Estados Unidos (ET): 3:00 am

Estados Unidos (CT): 2:00 am

Estados Unidos (MT): 1:00 am

Estados Unidos (PT): 12:00 am

México (CDMX): 2:00 am

España: 9:00 am

Puerto Rico: 4:00 am

República Dominicana: 4:00 am

Panamá: 3:00 am

Costa Rica: 2:00 am

El Salvador: 2:00 am

Guatemala: 2:00 am

Honduras: 2:00 am

Nicaragua: 2:00 am

Argentina: 5:00 am

Brasil (Brasilia): 5:00 am

Uruguay: 5:00 am

Chile (Santiago): 5:00 am

Paraguay: 5:00 am

Bolivia: 4:00 am

Venezuela: 4:00 am

Ecuador: 3:00 am

Perú: 3:00 am

Colombia: 3:00 am

Ojo a lo siguiente: la pelea estelar (Naoya Inoue vs. Alan Picasso) probablemente empiece a las 7:00 am en CDMX, 8:00 am ET y 2:00 pm en España. Todo dependerá de cómo se vaya realizando todo.

Cartelera de ‘The Ring V: Night of the Samurai’ / Naoya Inoue vs. Alan Picasso

Naoya Inoue vs David Alan Picasso: Mundiales WBC, WBA, IBF y WBO del peso supergallo.

Junto Nakatani vs Sebastián Hernández: peso supergallo.

Willibaldo García vs Kenshiro Teraji: Mundial IBF del peso supermosca.

Taiga Imanaga vs Eridson García: peso superpluma.

Reino Tsutsumi vs Leobardo Quintana: peso supergallo.

¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs David Picasso EN VIVO?

Si te encuentras en Estados Unidos, México y España, te cuento que podrás ver la pelea Naoya Inoue vs. David Picasso EN VIVO y EN DIRECTO a través de DAZN, que transmitirá el enfrentamiento en exclusiva y en modalidad de pago por evento (PPV). La plataforma contará con toda la cartelera completa, así como un análisis previo y repeticiones bajo demanda.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, Naoya Inoue vs David Picasso?

Estos son los pasos que debes seguir para crearte una cuenta en DAZN y así poder ver la pelea Naoya Inoue vs David Picasso, de forma legal y nada pirata:

Ingresa a la app o el sitio web de DAZN: crea una cuenta utilizando tu correo electrónico (de preferencia gmail o outlook) con tu nombre y contraseña.

Luego, acepta los términos y condiciones, confirmando el tipo de suscripción que te permita ver la pelea Naoya Inoue vs David Picasso.

Ingresa a tu correo electrónico y aprueba la suscripción con DAZN. ¡Y listo! De esta forma, podrás ver la pelea Naoya Inoue vs David Picasso.

Ten en cuenta que, si deseas ver DAZN en tu televisor Smart TV, debes descargar la app de DAZN que viene en el buscador de aplicaciones o desde tu dispositivo Chrome Cast. Si quieres verlo en tu computadora, solo dirígete al sitio web oficial de DAZN e ingresa a tu cuenta. Para teléfonos celulares o tablets, tienes que descargar la app de DAZN e ingresar con tu usuario.

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones de streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast