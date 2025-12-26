En un combate válido por los títulos CMB, AMB, FIB y OMB de la categoría supergallo, este sábado 27 de diciembre se enfrentarán Naoya Inoue vs. Alan Picasso, en lo que promete ser una pelea de pronóstico reservado entre el rey japonés y el púgil mexicano. Desde Arabia Saudita y en la conclusión del evento The Ring V, Inoue y Picassso prometen regalarnos un gran combate, donde quieren demostrar su supremacía en la categoría de las 122 libras.

¿A qué hora ver pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso desde México?

La transmisión de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso desde México iniciará a partir de las 6:30 o 7:00 a.m. Centro de México del sábado 27 de diciembre de 2025, dependiendo de la hora en la que finalicen los combates previos. Recordemos que el púgil mexicano ha generado alta expectativa y apunta a darle pelea a quien es considerado hoy en día como uno de los mejores libra por libra del mundo del boxeo.

¿A qué hora ver pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso desde Estados Unidos?

Aquí te dejo con los horarios desde Estados Unidos para que puedas ver la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso por la categoría de peso supergallo.

Hora de inicio Tiempo del Este: entre 7:30 a.m. y 8:00 a.m.

Hora de inicio Tiempo del Centro: entre 6:30 a.m. y 7:00 a.m.

Hora de inicio Tiempo de la Montaña: entre 5:30 a.m. y 6:00 a.m.

Hora de inicio Tiempo del Pacífico: entre 4:30 a.m. y 5:00 a.m.

¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso EN VIVO por boxeo desde Arabia Saudi?

Puedes seguir la transmisión de Naoya Inoue vs. Alan Picasso EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 27 de diciembre, a través de la señal de DAZN PPV. Esta será la única opción oficial disponible para seguir este combate de boxeo, que se llevará a cabo en Arabia Saudita. Cabe destacar que el costo de suscripción en México para ver el DAZN PPV es de 366 pesos mexicanos.

Cartelera de la pelea de Naoya Inoue vs. Alan Picasso

Reito Tsutsumi vs Leobardo Quintana

Taiga Imanaga vs Eridson García

Kenshiro Teraji vs Wilibaldo García (FIB peso mosca)

Junto Nakatani vs Sebastián Hernández

Naoya Inoue vs Alan Picasso