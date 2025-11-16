¿Quién será el ganador de la pelea Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev? El peleador australiano se medirá este sábado 15 de noviembre (10pm ET / 7pm PT / 04:00 hrs del día siguiente Madrid - horario peninsular) al ruso en el Madison Square Garden de Nueva York, donde buscará defender en el evento estelar del UFC 322 el cinturón de la categoría peso wélter que ganó hace seis meses. Aquí te compartiremos todos los resultados de la cartelera oficial del evento de artes marciales mixtas, que tiene como co-estelar la defensa titular de Valentina Shevchenko de su campeonato pluma femenino contra Weili Zhang y el resultado final del combate Della Maddalena-Makhachev.
Della Maddalena se enfrentará a su desafío más grande en su primera defensa titular contra el excampeón de peso ligero, Islam Makhachev. El striker australiano se ha consolidado como uno de los peleadores más completos de las 170 libras, gracias a su boxeo preciso, un ritmo implacable y una defensa de takedowns en constante mejora. Esta combinación letal pondrá a prueba a Makhachev, quien llega con una racha dominante y la clara ambición de lograr el estatus de doble campeón.
El combate en UFC 322 promete un fascinante choque de estilos, enfrentando la excelencia en el golpeo de Della Maddalena contra el grappling de clase mundial de Makhachev. El plan del retador es evidente: imponer su lucha y control terrestre para neutralizar el striking de élite del campeón, siempre y cuando pueda manejar la superioridad física de la categoría wélter. Con un 50% de knockouts en su historial, JDM buscará mantener la pelea de pie y probar la resistencia de Makhachev en un peso superior, mientras que el ruso, con un 50% de sumisiones, apostará por una estrategia temprana de derribos.
¿Quién ganó la pelea Della Maddalena vs. Islam Makhachev? Resultado final del UFC 322
Sigue todos los resultados de la cartelera del UFC 322 EN VIVO y EN DIRECTO con la pelea entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev:
Cartelera completa del UFC 308: Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev
Cartel estelar
- Peso welter - Jack Della Maddalena (18-2-0) vs. Islam Makhachev (27-1-0)
- Peso pluma femenino - Valentina Shevchenko (25-4-1) vs. Weili Zhang (26-3-0)
- Peso welter - Sean Brady (18-1-0) vs. Michael Morales (18-0-0)
- Peso welter - Leon Edwards (22-5-0, 1NC) vs. Carlos Prates (22-7-0)
- Peso ligero - Beneil Dariush (23-6-1) vs. Benoît Saint Denis (15-3-0)
Prelims
- Peso medio - Bo Nickal (7-1-0) vs. Rodolfo Vieira (11-3-0)
- Peso medio - Roman Kopylov (14-4-0) vs. Gregory Rodrigues (17-6-0)
- Peso pluma femenino - Erin Blanchfield (13-2-0) vs. Tracy Cortez (12-2-0)
- Peso gallo - Malcolm Wellmaker (10-0-0) vs. Cody Haddon (8-1-0)
Early prelims
- Peso medio - Kyle Daukaus (16-4-0) vs. Gerlad Meerschaert (37-20-0)
- Peso pluma - Pat Sabatini (20-5-0) vs. Chepe Mariscal (18-6-0, 1NC)
- Peso paja femenino - Angela Hill (18-15-0) vs. Fatima Kline (8-1-0)
- Peso medio - Baisangur Susurkaev (10-0-0) vs. Eric McConico (10-3-1)
- Peso ligero - Viacheslav Borshchev (8-6-1) vs. Matheus Camilo (9-3-0)