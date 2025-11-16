¿Quién será el ganador de la pelea Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev? El peleador australiano se medirá este sábado 15 de noviembre (10pm ET / 7pm PT / 04:00 hrs del día siguiente Madrid - horario peninsular) al ruso en el Madison Square Garden de Nueva York, donde buscará defender en el evento estelar del UFC 322 el cinturón de la categoría peso wélter que ganó hace seis meses. Aquí te compartiremos todos los resultados de la cartelera oficial del evento de artes marciales mixtas, que tiene como co-estelar la defensa titular de Valentina Shevchenko de su campeonato pluma femenino contra Weili Zhang y el resultado final del combate Della Maddalena-Makhachev.

Della Maddalena se enfrentará a su desafío más grande en su primera defensa titular contra el excampeón de peso ligero, Islam Makhachev. El striker australiano se ha consolidado como uno de los peleadores más completos de las 170 libras, gracias a su boxeo preciso, un ritmo implacable y una defensa de takedowns en constante mejora. Esta combinación letal pondrá a prueba a Makhachev, quien llega con una racha dominante y la clara ambición de lograr el estatus de doble campeón.

El combate en UFC 322 promete un fascinante choque de estilos, enfrentando la excelencia en el golpeo de Della Maddalena contra el grappling de clase mundial de Makhachev. El plan del retador es evidente: imponer su lucha y control terrestre para neutralizar el striking de élite del campeón, siempre y cuando pueda manejar la superioridad física de la categoría wélter. Con un 50% de knockouts en su historial, JDM buscará mantener la pelea de pie y probar la resistencia de Makhachev en un peso superior, mientras que el ruso, con un 50% de sumisiones, apostará por una estrategia temprana de derribos.

Seis meses de ganar su campeonato de peso welter de la UFC, Jack Della Maddalena defenderá su título ante el excampeón ligero Islam Makhachev en el evento estelar del UFC 322 desde el Madison Square Garden. | Crédito: ufc.com

¿Quién ganó la pelea Della Maddalena vs. Islam Makhachev? Resultado final del UFC 322

Sigue todos los resultados de la cartelera del UFC 322 EN VIVO y EN DIRECTO con la pelea entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev:

Categoría (División) Pelea Resultado final Peso wélter Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev -- Peso pluma femenino Valentina Shevchenko (c) vs. Weili Zhang -- Peso wélter Sean Brady vs. Michael Morales -- Peso wélter Leon Edwards vs. Carlos Prates -- Peso ligero Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis -- Peso medio Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira -- Peso medio Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues -- Peso pluma femenino Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez -- Peso gallo Malcolm Wellmaker vs. Cody Haddon --

En el evento principal del UFC 322, Jack Della Maddalena defenderá su título de peso welter contra el excampeón ligero Islam Makhachev. JDM acumula 18 victorias consecutivas, mientras que Makhachev suma 15 triunfos seguidos. | Crédito: ufcenespanol.com

Cartelera completa del UFC 308: Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev

Cartel estelar

Peso welter - Jack Della Maddalena (18-2-0) vs. Islam Makhachev (27-1-0)

Peso pluma femenino - Valentina Shevchenko (25-4-1) vs. Weili Zhang (26-3-0)

Peso welter - Sean Brady (18-1-0) vs. Michael Morales (18-0-0)

Peso welter - Leon Edwards (22-5-0, 1NC) vs. Carlos Prates (22-7-0)

Peso ligero - Beneil Dariush (23-6-1) vs. Benoît Saint Denis (15-3-0)

Prelims

Peso medio - Bo Nickal (7-1-0) vs. Rodolfo Vieira (11-3-0)

Peso medio - Roman Kopylov (14-4-0) vs. Gregory Rodrigues (17-6-0)

Peso pluma femenino - Erin Blanchfield (13-2-0) vs. Tracy Cortez (12-2-0)

Peso gallo - Malcolm Wellmaker (10-0-0) vs. Cody Haddon (8-1-0)

Early prelims

Peso medio - Kyle Daukaus (16-4-0) vs. Gerlad Meerschaert (37-20-0)

Peso pluma - Pat Sabatini (20-5-0) vs. Chepe Mariscal (18-6-0, 1NC)

Peso paja femenino - Angela Hill (18-15-0) vs. Fatima Kline (8-1-0)

Peso medio - Baisangur Susurkaev (10-0-0) vs. Eric McConico (10-3-1)

Peso ligero - Viacheslav Borshchev (8-6-1) vs. Matheus Camilo (9-3-0)

La adrenalina y expectación alcanzan su punto máximo en el Madison Square Garden de Nueva York este sábado 15 de noviembre de 2025, cuando la UFC 322 reúna a las leyendas actuales y emergentes de las artes marciales mixtas en una velada histórica. El monarca welter Jack Della Maddalena se enfrenta al invicto Islam Makhachev en una batalla por dos cinturones, mientras Valentina Shevchenko y Weili Zhang prometen un combate épico por el título mosca femenino. La cartelera, compuesta por duelos estelares y preliminares que destilan técnica, poder y ambición, consolidará a la ciudad como el epicentro mundial del combate, con transmisión global y millones de fanáticos atentos a cada golpe decisivo. La transmisión del evento estará a cargo por ESPN Select, ESPN KnockOut, Disney Plus, HBO Max y FOX Sports Premium. (VIDEO: UFC.COM / TWITTER, X: @ufc)