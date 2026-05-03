David Benavídez vs. Gilberto “El Zurdo” Ramírez reúne a dos campeones con estilos opuestos y aspiraciones enormes en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea se celebrará este sábado 2 de mayo y pondrá en disputa los títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB, dentro del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”.
¿Quién ganó la pelea David Benavídez vs. Zurdo Ramírez por título mundial peso crucero?
|Peso
|Pelea
|Resultado final
|Peso crucero
|Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez
|—
|Peso supermediano
|José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz
|—
|Peso superligero
|Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera, 10 rounds
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|Peso superwelter
|Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez, 10 rounds
|—
|Peso supergallo
|Jorge Chávez vs. Tito Sánchez
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Antesala de la pelea David Benavídez vs. Zurdo Ramírez
El combate comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, lo que equivale a 9 p.m. ET y 6 p.m. PT, en una noche pensada para atraer la atención internacional. La función tiene todos los elementos de una gran velada: dos mexicanos, un escenario de primera línea y títulos en juego.
Benavídez llega con una marca invicta de 31 victorias y un discurso claro: su poder puede imponerse en cualquier división. El “Monstruo Mexicano” ha crecido entre supermediano y semipesado, y ahora ve en el peso crucero la oportunidad de sumar un campeonato más a su carrera.
Ramírez no será un rival sencillo. Con 48 triunfos y una sola caída, el campeón ha construido una reputación de boxeador paciente, inteligente y altamente competitivo. Su fortaleza está en la lectura del combate, en la precisión de sus golpes y en su capacidad para responder a distintos ritmos.
La pelea resume dos caminos que convergen en el mismo objetivo: la gloria. Benavídez quiere conquistar una nueva división con autoridad; Ramírez busca frenar ese impulso y reafirmar su reinado. En Las Vegas, la noche del 2 de mayo, el boxeo mexicano tendrá una prueba de fuego.
Cartelera de la pelea David Benavídez vs. Gilbert Ramírez
- Peso crucero — Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez.
- Peso supermediano — José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz.
- Peso superligero — Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera, 10 rounds.
- Peso superwelter — Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez, 10 rounds.
- Peso supergallo — Jorge Chávez vs. Tito Sánchez.