David Benavídez vs. Gilberto “El Zurdo” Ramírez reúne a dos campeones con estilos opuestos y aspiraciones enormes en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea se celebrará este sábado 2 de mayo y pondrá en disputa los títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB, dentro del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”.

¿Quién ganó la pelea David Benavídez vs. Zurdo Ramírez por título mundial peso crucero?

Peso Pelea Resultado final Peso crucero Gilberto Ramírez vs. David Benavidez, 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez — Peso supermediano José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía, 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz — Peso superligero Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera, 10 rounds — Peso superwelter Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez, 10 rounds — Peso supergallo Jorge Chávez vs. Tito Sánchez —

Antesala de la pelea David Benavídez vs. Zurdo Ramírez

El combate comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, lo que equivale a 9 p.m. ET y 6 p.m. PT, en una noche pensada para atraer la atención internacional. La función tiene todos los elementos de una gran velada: dos mexicanos, un escenario de primera línea y títulos en juego.

Benavídez llega con una marca invicta de 31 victorias y un discurso claro: su poder puede imponerse en cualquier división. El “Monstruo Mexicano” ha crecido entre supermediano y semipesado, y ahora ve en el peso crucero la oportunidad de sumar un campeonato más a su carrera.

Ramírez no será un rival sencillo. Con 48 triunfos y una sola caída, el campeón ha construido una reputación de boxeador paciente, inteligente y altamente competitivo. Su fortaleza está en la lectura del combate, en la precisión de sus golpes y en su capacidad para responder a distintos ritmos.

La pelea resume dos caminos que convergen en el mismo objetivo: la gloria. Benavídez quiere conquistar una nueva división con autoridad; Ramírez busca frenar ese impulso y reafirmar su reinado. En Las Vegas, la noche del 2 de mayo, el boxeo mexicano tendrá una prueba de fuego.

Cartelera de la pelea David Benavídez vs. Gilbert Ramírez

Peso crucero — Gilberto Ramírez vs. David Benavidez , 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez.

— , 12 rounds, por los títulos Peso Crucero OMB/AMB de Ramírez. Peso supermediano — José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía , 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz.

— , 12 rounds, por el título Peso Supermediano AMB de Reséndiz. Peso superligero — Oscar Duarte vs. Ángel Daniel Fierro Barrera , 10 rounds.

— , 10 rounds. Peso superwelter — Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez , 10 rounds.

— , 10 rounds. Peso supergallo — Jorge Chávez vs. Tito Sánchez.