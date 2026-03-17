¡El sueño de los “Azzurri” continúa y Miami se prepara para un duelo de poder! Si quieres saber quién ganó el partido Venezuela vs. Italia, la realidad es que el mundo del béisbol sigue en shock tras la histórica victoria de Italia sobre Puerto Rico con un marcador de 8-6. Este triunfo en los cuartos de final catapulta a la escuadra italiana a su primera semifinal en la historia del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Ahora, los dirigidos por Francisco Cervelli se citan con la invicta Venezuela en el LoanDepot Park este lunes 16 de marzo por la noche (8pm ET / 5pm PT) , en lo que promete ser un choque de titanes con sabor a Grandes Ligas.

La clave del éxito italiano ha sido su ofensiva implacable, la cual castigó temprano al estelar Seth Lugo con un rally de cuatro carreras en la misma primera entrada. Figuras como Vinnie Pasquantino y Dominic Canzone han liderado un lineup joven que no se intimida ante las potencias tradicionales del Caribe. Aunque Puerto Rico intentó una remontada heroica en el octavo episodio, el relevo de Greg Weissert fue fundamental para sellar el pase a la siguiente ronda. Ver a esta novena italiana eliminar a un gigante como el “Team Rubio” es la prueba de que en este torneo no hay rival pequeño.

Por su parte, la selección de Venezuela llega a esta semifinal tras una victoria magistral sobre Japón, consolidándose como el equipo a vencer en esta llave. El duelo del lunes será especialmente emotivo, ya que el manager italiano Francisco Cervelli y varios de sus jugadores, como J.J. D’Orazio y el recién incorporado Brayan Rocchio, son venezolanos de ascendencia italiana. Esta mezcla de culturas y talento de MLB garantiza un ambiente eléctrico en las gradas de Miami, donde la comunidad latina se dividirá entre el apoyo a la “Vinotinto” y la admiración por la sorpresiva escuadra europea.

El ganador de este choque histórico entre Venezuela e Italia asegurará su lugar en la gran final del World Baseball Classic 2026, esperando al vencedor entre Estados Unidos y República Dominicana. Italia ya demostró que su victoria sobre el Team USA en la fase de grupos no fue casualidad, y ahora buscan completar su “misión imposible” alzando el trofeo. Con el himno de Andrea Bocelli resonando tras cada victoria, los italianos han logrado que hasta en los cafés de Roma se hable de béisbol, un hito que ya cambió la historia del deporte en su país para siempre.

Venezuela parte como favorita por su profundidad en el pitcheo, pero Italia ha demostrado que sabe jugar bajo presión y que su “fe” es su arma más peligrosa. ¡Prepárate para una noche de adrenalina pura en Miami, donde se decidirá quién mantiene vivo el sueño de ser el mejor equipo del planeta!

¿Quién ganó el partido Venezuela vs. Italia hoy? Resultado final

Aquí podrás conocer el resultado final del partido entre Venezuela e Italia, disputado este lunes 16 de marzo por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo que se lleve la victoria avanzará a la gran final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre República Dominicana y Estados Unidos.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela Italia

Historial de Venezuela vs. Italia por Clásico Mundial de Béisbol

¡La “Vinotinto” tiene a Italia de hija en el diamante! Si buscas el historial de Venezuela vs. Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, los números no mienten: es un dominio absoluto del equipo sudamericano. Con un récord perfecto de 5-0 a favor de los criollos, la escuadra europea llega a la semifinal de este 2026 con una misión que parece imposible. Este registro es la prueba de que el “Poder Vinotinto” siempre encuentra la forma de imponerse ante el ímpetu italiano.

Los primeros capítulos de esta rivalidad se escribieron entre las ediciones de 2006 y 2009, donde se enfrentaron en tres ocasiones. En esos duelos iniciales, Venezuela no solo ganó, sino que humilló a la escuadra “azzurri” con un marcador global de 23-1, demostrando una superioridad técnica abrumadora. La estadística refleja que el pitcheo y la ofensiva venezolana borraron por completo a Italia del campo en los inicios del torneo organizado por la MLB.

Sin embargo, la historia cambió en 2017, cuando Italia dejó de ser un rival fácil y puso a sufrir a toda Venezuela. En el primer choque de ese año en Zapopan, México, los europeos tomaron una ventaja temprana de 5-0, pero la garra criolla permitió una remontada épica para ganar 11-10 en 10 entradas. Fue un juego no apto para cardíacos donde figuras como Martín Pérez sufrieron desde el montículo, pero el bateo oportuno salvó la noche en lo que muchos consideran uno de los mejores juegos de ese Clásico.

El momento más dramático del Venezuela vs. Italia ocurrió en el juego de desempate de ese mismo 2017 por el pase a la segunda ronda. Italia ganaba 2-1 en la novena entrada y estaba a tres outs de eliminar a la Vinotinto, hasta que apareció la leyenda: Miguel Cabrera. Con un jonrón solitario que paralizó al estadio, “Miggy” empató el juego y desató una racha de carreras con Rougned Odor y Alcides Escobar que selló la clasificación venezolana. Ese partido quedó marcado como la noche en que Venezuela le rompió el corazón a Italia en el último suspiro.

Con este balance de 5-0, Venezuela entra a la semifinal del Clásico Mundial 2026 con una ventaja psicológica innegable sobre los europeos. No obstante, la Italia de hoy es mucho más fuerte y estratégica que la de años anteriores, lo que promete un duelo de alto voltaje por el boleto a la gran final. No te pierdas esta batalla donde la historia dice “Venezuela”, pero el presente busca un nuevo héroe.